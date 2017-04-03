Скульптор Эдуард Барсегов расскажет о своей Пушкиниане

На этой неделе Приморская краевая картинная галерея в рамках выставки «Русский акварельный портрет XIX века из собрания Московского музея-усадьбы «Останкино» устроит для всех желающих встречу с известным скульптором Эдуардом Барсеговым. Профессор Барсегов выступит с лекцией о собственной Пушкиниане.

Как сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа» научный сотрудник картинной галереи Елена Клымюк, заслуженный художник Российской Федерации Эдуард Владимирович Барсегов многие годы является бессменным президентом Приморской краевой организации Всероссийского Пушкинского общества. Эта организация активно участвует в проведении ежегодных Пушкинских дней для жителей Владивостока и Приморского края. Скульптор не раз обращался в своём творчестве к образу великого поэта. Наиболее известный памятник его работы можно увидеть возле Пушкинского театра. Летом прошлого года скульптура Барсегова, изображающая молодого Пушкина, отправилась в приморский город Арсеньев – такой подарок городу сделал его бывший мэр Владимир Беспалов. Что же касается бюста Пушкина, пропавшего из-под Золотого моста, то этот памятник делал не Эдуард Барсегов.

«Пушкиниане Эдуарда Владимировича - 30 лет. Образ Пушкина красной нитью проходит через его творчество как в монументальном искусстве, так и в малой пластике, естественно «захватив» и общественную жизнь ваятеля», - сообщила куратор лекции Елена Клымюк.

Лекция состоится 6 апреля в 16:00 по адресу: улица Алеутская, 12. Билеты на неё для студентов будут стоить 100 рублей, а для всех остальных – 200. Участники лектория смогут осмотреть и выставку акварельного портрета.