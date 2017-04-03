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Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников

Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников
В этом году форум значительно расширяет формат
23 минуты назад
Актуально | Приморский край
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Фото: РИА PrimaMedia

Главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке – Дальневосточный МедиаСаммит – в этом году значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.

Крупнейшая отраслевая конференция, объединяющая экспертов в области СМИ, общественных отношений и информационных технологий, Дальневосточный МедиаСаммит-2017 пройдёт 8 – 10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберёт в два раза больше участников, чем в прошлом, и значительно расширит формат.

Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашённые эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли. Следить за обновлением программы можно на официальном сайте мероприятия.

В этом году для гостей Дальневосточного МедиаСаммита подготовили несколько пакетов участников. Все желающие представители медиа могут бесплатно зарегистрироваться на форум, выбрав базовый пакет с широким спектром вариантов участия в событиях саммита. Гости форума, желающие получить более прикладные знания в области маркетинговых и медиакоммуникаций, могут выбрать профессиональный и полный пакеты при регистрации на сайте медиасаммит.рус.

Базовый пакет «Медиа»

Стандартный бесплатный пакет участника. Открывает доступ к основной части программы: тематическим секциям и мастер-классам, участию в работе дискуссионных площадок и круглых столов.

Профессиональный пакет «Медиа-Про»

Расширенный пакет участника. Помимо всех предложений базового пакета, «Медиа-Про» предлагает возможность участия во всех тематических секциях и мастер-классах (включая закрытые), в любых прикладных воркшопах МедиаСаммита. В рамках пакета «Медиа-Про» участники получают доступ ко всем материалам, презентациям и видео воркшопов.

Полный пакет «Медиа-Максимум»

Максимальный пакет участника. Помимо всех предложений профессионального пакета, «Медиа-Максимум» предлагает участникам дополнительные сервисные преимущества – выделенная стойка регистрации, VIP места на каждом из мероприятий, обед.

Пакет «Делегация»

Пакет «Делегация» рассчитан на группы от пяти человек, представляющих одну организацию. В рамках пакета организация-участник может приобрести от пяти профессиональных пакетов «Медиа-Про» с существенной скидкой – 20 %.

Председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов:

«В этом году мы решили изменить формат участия в Дальневосточном МедиаСаммите. К этому нас подтолкнула объективная ситуация. В первые годы проведения мероприятия мы решали в основном задачу повышения медиаграмотности журналистов и редакторов Приморского края, на что и направлена субсидия администрации Приморского края. Но уже в прошлом году форум расширил и географию участников, и спектр тем для обсуждения, и представительство специалистов из смежных областей (PR, реклама, маркетинг, информационные технологии, SMM).

Поэтому в этом году мы предлагаем нашим участникам несколько пакетов. В базовом варианте они получат всё то, к чему привыкли за трёхлетнюю историю МедиаСаммита – секции по различным медийным направлениям, мастер-классы для редакторов, журналистов, видеооператоров. Для организации мероприятий с участием экспертов по этим направлениям и предусмотрена субсидия от администрации Приморского края. Но, учитывая, что форум значительно расширил свои границы, мы хотим сделать его максимально полезным и для представителей смежных областей. Поэтому сейчас ведём переговоры с ведущими федеральными экспертами в области digital-маркетинга, SMM, медиаменеджмента и другими, которые готовы провести на полях МедиаСаммита прикладные мастер-классы и предметные дискуссии. Именно такие мероприятия с ограниченным числом участников и включены в пакеты «Медиа-Про» и «Медиа-Mаксимум». Их стоимость рассчитана исходя из фактических затрат на перелёт и проживание экспертов, а программа мастер-классов будет открываться по мере достижения договоренностей с теми или иными спикерами.

Со своей стороны мы как организаторы сделаем всё возможное для того, чтобы все участники мероприятия получили максимально полезные знания и навыки и смогли их применять на практике в своей ежедневной деятельности».


 
 
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