Приморские подростки завершили спортивную смену в санатории

Весенние каникулы стали плодотворным временем для приморских подростков, принявших участие в краевом первенстве по военно-спортивной подготовке в рамках проекта «Готов к защите Отечества». Спортивная смена длилась пять дней на базе санатория «Сахарный ключ».

С идеей проведения патриотического спортивного праздника выступили приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» и региональное отделение ДОСААФ России Приморского края. В состязаниях приняли участие воспитанники военно-патриотического клуба «Дорожный меридиан» ДОСААФ Владивосток, команды из Находки и Дальнереченска, ребята из социально-реабилитационного центра «Парус надежды», школьники и студенты из Артёма, Большого Камня, поселков Раздольное и Сибирцево. Подростки отдыхали и соревновались в командном и личном зачете по дыхательной, силовой, штурмовой и боевой подготовке. Для участников в рамках соревнований прошли уроки военного дела.

«Первый день первенства был посвящен дыхательной подготовке, направленной на развитие дыхания и укрепление иммунитета для защиты от эпидемии ОРВИ и гриппа. Второй день был посвящен силовым соревнованиям. Участники первенства отжимались, качали пресс, прыгали и подтягивались. Третий день стал днем «штурмовой подготовки». Полоса препятствий, а затем и марш-бросок на 5 километров по пересеченной местности потребовал от участников максимального физического и душевного напряжения. Только самые сильные и выносливые смогли преодолеть испытания. В финале боевую подготовку демонстрировали только самые сильные участники, обладающие воинскими качествами: смелостью, решительностью и волей к победе», — рассказал журналисту РИА «Восток-Медиа» главный судья соревнований Александр Каплин.

В итоге первое место заняли спортсмены сборной Находки. Команда из Дальнереченска расположилась на втором месте. Ближайшими соперниками для дальнереченцев стали участники сборной нескольких городов: Артёма, Большого Камня , посёлков Раздольное и Сибирцево.

Нынешние соревнования стали этапом подготовки к краевым молодёжным военно-спортивным играм «Спецназ -2017». Основным требованием к участникам соревнований станет наличие военно-спортивного разряда. Пройти подготовку и сдать аттестацию на военно-спортивный разряд школьники и студенты учебных заведений Приморского края смогут в режиме специально организованных летних военно-спортивных смен.



