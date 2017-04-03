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Приморские подростки завершили спортивную смену в санатории

Приморские подростки завершили спортивную смену в санатории
Ребята отдыхали и соревновались в "Сахарном ключе"
только что
Первоклассное портфолио | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Весенние каникулы стали плодотворным временем для приморских подростков, принявших участие в краевом первенстве по военно-спортивной подготовке в рамках  проекта «Готов к защите Отечества». Спортивная смена длилась пять дней на базе  санатория «Сахарный ключ».

С идеей проведения патриотического спортивного праздника выступили приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» и региональное отделение ДОСААФ России Приморского края.  В состязаниях  приняли участие воспитанники военно-патриотического клуба «Дорожный меридиан» ДОСААФ Владивосток, команды из Находки и Дальнереченска, ребята из социально-реабилитационного центра «Парус надежды», школьники и студенты из Артёма, Большого Камня, поселков Раздольное и Сибирцево. Подростки отдыхали и соревновались в командном и личном зачете по дыхательной, силовой, штурмовой и боевой подготовке. Для участников в рамках соревнований  прошли уроки военного дела.

«Первый день первенства был посвящен дыхательной подготовке, направленной на развитие дыхания и укрепление иммунитета для защиты от эпидемии ОРВИ и гриппа. Второй день был посвящен  силовым соревнованиям. Участники первенства отжимались, качали пресс, прыгали и подтягивались. Третий день  стал днем «штурмовой подготовки». Полоса препятствий, а затем и марш-бросок на 5 километров по пересеченной местности потребовал от участников максимального физического и душевного напряжения. Только самые сильные и выносливые смогли преодолеть испытания. В финале боевую подготовку демонстрировали только самые сильные участники, обладающие воинскими качествами: смелостью, решительностью и волей к победе», — рассказал журналисту РИА «Восток-Медиа» главный судья соревнований Александр Каплин.

В итоге первое место заняли спортсмены  сборной  Находки.  Команда из Дальнереченска  расположилась на втором месте. Ближайшими соперниками для дальнереченцев стали участники сборной нескольких городов: Артёма, Большого Камня , посёлков Раздольное и Сибирцево.

Нынешние соревнования стали этапом подготовки к краевым молодёжным военно-спортивным играм «Спецназ -2017». Основным требованием к участникам соревнований станет наличие военно-спортивного разряда. Пройти подготовку и сдать аттестацию на военно-спортивный разряд школьники и студенты учебных заведений Приморского края смогут в режиме специально организованных летних военно-спортивных смен.


 
 
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