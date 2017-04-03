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Приморский океанариум снова изменил цены на билеты

Приморский океанариум снова изменил цены на билеты
На прошлой неделе комплекс запустил дебютное шоу морских млекопитающих
5 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Приморский океанариум увеличил стоимость билетов. Посещение дельфинария стало на 200 рублей дороже, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На прошлой неделе учреждение наконец запустило своё дебютное шоу морских млекопитающих. В представлении участвуют белухи, дельфины, морж Миша, морской лев Айк. Однако, не проработав и неделю в новом режиме, руководство комплекса решило увеличить стоимость билетов.

«Друзья! Есть новость! У нас поменялись цены на билет «Океанариум + Дельфинарий». Он стал дороже на 200 рублей. Отметим, что стоимость билета на посещение экспозиций океанариума без дельфинария осталась прежней!», - говорится в сообщение научно-образовательного комплекса в социальной сети Instagram.

Как писало РИА «Восток-Медиа» ранее, прошлые изменения в ценовой политике произошли всего месяц назад. В течение всего марта единая цена посещения и всего океанариума, и дельфинария составляла 800 рублей в будни и 1000 рублей в выходные и праздничные дни.

Стоимость билетов на посещение только экспозиций океанариума равняется в будние дни – 700 рублей, а в выходные и праздничные дни - 900 рублей. Эта цена останется прежней.

 
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