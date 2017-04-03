Приморцам предложили ипотеку с господдержкой и ставкой в 10%

Корпорация развития жилищного строительства, региональный оператор Агентства ипотечного жилищного кредитования, объявила о снижении ставок по займам до минимальных за всю историю ипотечного кредитования в России. Такой шаг, по мнению кредиторов, поможет многим людям решить квартирный вопрос.

Как сообщает официальный сайт администрации Приморья, взять ипотеку по программам «Приобретение готового жилья», «Перекредитование», «Целевой кредит под залог имеющейся квартиры» и «Ипотека с государственной поддержкой» можно по ставке от 10,5% годовых, еще ниже ставки по продукту «Приобретение жилья на этапе строительства» – от 10% годовых.

Сотрудники корпорации рассказали, что большой популярностью пользуется программа «Целевой кредит под залог имеющейся квартиры», не требующая первоначального взноса. Например, под залог двухкомнатной квартиры родители могут приобрести однокомнатную квартиру на этапе строительства для своих растущих детей.

Снижение процентных ставок касается и тех, кто уже выплачивает ипотечные кредиты. Рефинансирование позволит не только существенно уменьшить переплату, но и снизить размер ежемесячного платежа. Тем, кто оформил ипотеку на срок до 10 лет или планирует погашать ее досрочно, кредиторы рекомендуют программу «Переменная ставка» с фиксированным ежемесячным платежом при нефиксированном сроке займа.

«Ставка привязана к уровню инфляции и меняется ежеквартально, поэтому в случае снижения уровня инфляции заемщики смогут погасить займ раньше запланированного срока. Размер переменной ставки на второй квартал 2017 года установлен АИЖК в размере 10,88%, но к концу года аналитики прогнозируют снижение до 8%», – сообщили специалисты компании.

Корпорация развития жилищного строительства создана администрацией Приморского края для развития ипотечного кредитования и повышения финансовой грамотности населения.

За любой консультацией в области ипотечного жилищного кредитования приморцы могут обратиться по адресу: Владивосток, улица Станюковича, 3, или заполнив форму на сайте www.кржс.рф.