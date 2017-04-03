В Приморье работа бесплатных юридических клиник пользуется спросом

Молодёжный антикоррупционный проект «Единой России» продолжает оказывать правовую помощь населению. Любой житель Приморья может получить квалифицированную юридическую консультацию бесплатно.

На базе правового института ВГУЭС свою работу ведут специалисты в области права, а также лучшие студенты профильных кафедр и факультетов. За время своего существования в юридические клиники за помощью обратились десятки жителей края.

«Зачастую люди из маленьких городов и сёл не знают куда обратиться, чтобы решить свою проблему. Кроме этого, очень часто юридическая консультация может обойтись человеку в неподъёмную для него сумму», ‒ рассказала Татьяна Локтионова, специалист института права ВГУЭС.

Возможность бесплатно решить свои правовые вопросы появилась у приморцев после подписания трёхстороннего соглашения между региональными отделениями «Ассоциации юристов России» и партии «Единой России» на базе «Молодёжного антикоррупционного проекта» в декабре 2016 года.

«Работа юридических клиник востребована жителями Приморья. Мы получаем много заявок и стараемся помочь каждому, кто к нам обратился. У многих есть нерешённые правовые вопросы по самым разным направлениям. Это и семейные споры, и заполнение необходимых документов, и обращения в органы власти. Единственное, что не подпадает под работу юридических клиник, – это уголовные дела», ‒ отметил Александр Щербаков, руководитель «Молодёжного антикоррупционного проекта» «Единой России» в Приморье.

Работа с обращениями граждан позволяет профессиональным юристам выявить признаки нарушения антикоррупционного законодательства.

«Наша деятельность направлена на содействие в формировании правового государства, повышение уровня юридической грамотности и подкованности граждан. Специалисты помогут разобраться в сложившейся ситуации, правильно оформить документы, определить конкретный алгоритм дальнейших действий», – объяснил Юрий Мельников, руководитель Приморского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Чтобы записаться на приём в юридической клинике, необходимо позвонить по телефону: +7 (994) 010-89-51.