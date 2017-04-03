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Пограничный район Приморья получит около 10 миллионов рублей

Пограничный район Приморья получит около 10 миллионов рублей
Сергей Кузьменко: я буду отстаивать интересы жителей территории
8 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: ЗС ПК

Состоялась рабочая поездка заместителя председателя Законодательного собрания Сергея Кузьменко в Пограничный район. Во встречах с жителями района принял участие и депутат Государственной думы от Приморского края Сергей Сопчук.

«Это уже вторая наша совместная поездка по территориям. Такие выезды и общение с людьми, которые приходят на встречу со своими вопросами и проблемами, стали для нас традиционными, – рассказал Сергей Кузьменко. – Люди задают вопросы, которые можно решить на разных уровнях: на федеральном и на краевом. Такая совместная работа, на мой взгляд, даёт свои результаты».

Рабочую поездку депутаты начали с посещения в селе Сергеевка, где дислоцирована мотострелковая бригада, военного городка, встретились с командиром воинской части. «Нам было важно узнать о тех проблемах, которые есть у наших военных, и чем мы можем помочь в их решении», – сообщил депутат Госдумы Сергей Сопчук.

В посёлке Пограничном Сергей Кузьменко и Сергей Сопчук провели встречу с руководством Пограничного района, с депутатами местной думы и представителями общественности.


 

 

В частности, Сергей Сопчук рассказал о своей работе в Государственной думе и ответил на вопросы жителей Пограничного.

«Я постараюсь выстроить работу так, чтобы чаще бывать на своём округе, встречаться с людьми, помогать в решении проблем, – заметил Сергей Сопчук. – Хочу сказать, что мы договорились с губернатором Приморского края – он проводит регулярные встречи с депутатами Государственной думы – синхронизировать нашу работу. Также у нас есть возможность прямого общения с министрами РФ. Особенно чётко такая работа выстроена во фракции «Единой России».

«Я, будучи депутатом Законодательного собрания Приморского края, хочу использовать свой ресурс для того, чтобы отстаивать интересы жителей того округа, от которого был избран в краевой парламент, в том числе и жителей Пограничного района», – сказал Сергей Кузьменко. Он сообщил, что в тесном взаимодействии с районной администрацией утверждён план реализации тех денежных средств, которые привлечены на территорию в рамках депутатских наказов. Планируется из краевого бюджета предоставить Пограничному району 7,5 миллионов рублей, а с учётом софинансирования – около 10 миллионов рублей.


 

Также Сергей Кузьменко рассказал о том, что стал куратором программы по созданию комфортной городской среды, которую реализует партия «Единая Россия». В Приморье должно быть освоено на условиях софинансирования без малого 500 миллионов рублей.

«Часть средств в рамках этой программы будет предназначена Пограничному району, – сказал Сергей Кузьменко. – Для того чтобы можно было не на словах, а конкретными делами показать, что мы работаем на благо нашей территории».

На встрече жители района задавали депутатам вопросы, которые касались различных аспектов жизни Пограничного района и Приморья в целом. Речь шла и о тарифах на общедомовые нужды, и о заготовке дров, и о газификации края, и о водоснабжении посёлка Пограничный.


 

Во время рабочей поездки в Пограничный район Сергей Кузьменко и Сергей Сопчук посетили районную больницу, где встретились с коллективом медицинского учреждения. Врачи и медперсонал больницы рассказали депутатам о тех проблема, которые волнуют работников здравоохранения.

Завершился визит в Пограничный район участием депутатов Сергей Кузьменко и Сергея Сопчука в работе местной думы.


 

 

 
 
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