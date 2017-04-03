Пылающее Приморье: за сутки в крае произошло 160 поджогов сухой травы

В Приморском крае начался сезон поджогов травы, сообщает РИА «Восток-Медиа». Только за минувшее воскресенье в крае зафиксировано 160 подобных инцидентов.

За прошедшие выходные Приморье отметилось полутора сотнями крупных палов травы. Несмотря на то, что в крае ввели особый противопожарный режим, количество подобных инцидентов постоянно растёт. По информации пресс-службы краевого управления МЧС, только за воскресенье огнеборцы выезжали для тушения горящей травы 160 раз. Особенно крупными поджогами отметился Владивосток. Так, в районе дома на проспекте Красного Знамени, 133/4 загорелась сопка. По сообщениям очевидцев, виновниками происшествия стали любители шашлыков. После отдыха они толком не затушили угли. В результате склон, покрытый сухой травой, заполыхал.

Сообщение об инциденте поступило пожарным в 19:04. На месте происшествия они оказались уже через восемь минут. К этому времени огонь распространился на 2000 квадратных метров – во многом из-за сильного ветра. На тушение такого масштабного возгорания огнеборцам понадобился час. В тушении огня приняли участие 16 человек личного состава и 3 единицы техники.

Ещё один инцидент произошёл в районе посёлка Де-Фриз. Там горела трава вдоль дороги.

Крупный пал зафиксирован в районе села Борисовка (входит в состав Уссурийского городского округа). Там полыхала трава вдоль дороги. Причины инцидента предстоит выяснить специалистам. Одной из весьма вероятных причин является банальный недокуренный бычок, брошенный кем-то из водителей. «Очень часто пожары вдоль дорог провоцируют курильщики за рулём. Водитель бросает окурок в окно, на обочину дороги. Там сухая трава, она моментально загорается. В итоге начинается пал», - рассказали в пресс-службе управления МЧС. Впрочем, не исключено, что пожар возле Борисовки спровоцировали местные фермеры, выжигающие поля. Как пишут в соцсетях местные жители, некоторые горе-огородники занимаются подобными шалостями каждый год.





Несколько возгораний произошло и в самом Уссурийске. Так, на Славянской улице неизвестные подожгли сухую траву. Огонь быстро распространился на 1300 «квадратов». Пожарным сообщили и происходящем в 12:44. Через 8 минут они прибыли на место возгорания. С палом им удалось справиться за час. Горела трава и в районе остановки «Мелькомбинат».





Впрочем, горела в Приморье не только трава. Так, в Артёме вспыхнул пожар на территории частного дома на Севастопольской улице. В три часа дня пламя охватило сарай и несколько дворовых построек. Огонь охватил 200 квадратных метров территории. Пожар был действительно сложным – огнеборцы тушили его несколько часов. Полностью расправиться с «красным петухом» им удалось только в 20:03. Пострадавших в результате ЧП не было.

Как отмечают в приморском управлении МЧС, большинство палов происходит по вине людей. Иногда они поджигают траву умышленно, иногда – из-за разгильдяйства. «В Приморье действует противопожарный режим. Однако, суд по всему, жители края относятся к этому совершенно несерьёзно. Об этом говорит число инцидентов с поджогом травы. При этом найти виноватых в подобных случаях очень непросто. Хотя полиция прикладывает все усилия для этого. Так, в пятницу они оштрафовали троих жителе Надеждинского района за сжигание сухостоя», - рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ведомства.