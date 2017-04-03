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Чиновники Приморья раскрыли свои аккаунты

Чиновники Приморья раскрыли свои аккаунты
С 1 апреля госслужащие обязаны предоставлять полную информацию о жизни в Сети
только что
Общество | Приморский край
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Фото: Instagram.com

С начала апреля государственные служащие Приморского края начали предоставлять отчёты по своим персональным страничкам (аккаунтам) в социальных сетях. Согласно новой, 20-й статье Федерального закона № 79, все чиновники обязаны информировать руководство о том, в каких социальных сетях и форумах, и под какими именами они участвуют, сообщает РИА «Восток-Медиа». Все данные о чиновниках собираются для того, чтобы их можно было идентифицировать на просторах всемирной паутины.

Одним из оснований для введения такой обязательной отчётности стали пункты ФЗ-79, нацеленные на «обеспечение госслужащими правил профессиональной этики». Впрочем, упрощённая идентификация в Интернете также развязывает руки и сотрудникам антикоррупционных служб. К слову, личные данные и аккаунты чиновников не попадут в открытый доступ,  а останутся в юрисдикции уполномоченных служб.

Что касается государственных служащих Приморья, в пресс-службе администрации края рассказали, что на сегодняшний день больше 80 % должностных лиц по всему региону прислали свои идентификационные данные.

«Мы известили абсолютно всех сотрудников государственной и муниципальной службы. Но вы же сами понимаете – из некоторых, наиболее отдалённых муниципальных образований, высылали письма, которые мы будем ждать до конца недели. Только тогда мы будем иметь на руках суммарное количество всех пользователей соцсетей среди наших коллег. Отчёты подавались на специальных бланках в соответствии с методическими рекомендациями для госслужащих – в них указывались только сайты, где указываются ФИО и размещается фото», – уточнили сотрудники отдела кадров администрации Приморского края.

В мэрии Владивостока странички в соцсетях, по предварительным оценкам, имеют около половины муниципальных служащих. Стоит отметить, что отказ в предоставлении идентификационных данных или их укрывательство может стать поводом для увольнения чиновника со службы. Как сообщили в мэрии столицы Приморья и администрации края, таких прецедентов пока не наблюдалось.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», одним из самых популярных аккаунтов задолго до названной реформы стала страничка в сети Instagram, которую ведёт губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

 
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