В Приморье погибла женщина, неправильно переходившая дорогу

Ещё 12 пешеходов с травмами попали в больницы

Госавтоинспекция Приморского края опубликовала сегодня статистику дорожных происшествий с участием пешеходов. Неделю назад РИА «Восток-Медиа» сообщало о 44 % аварий с участием «безлошадных» жителей края, сейчас таких ДТП за семь дней оказалось меньше - 35 % от общего числа.

Полицейские зарегистрировали 13 автоаварий, в результате которых один человек погиб и 12 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшими оказались жители Владивостока, Лесозаводска, Находки, Дальнереченского и Пограничного районов.

ДТП с летальным исходом произошло 31 марта в Уссурийском городском округе, на 662-м километре трассы Хабаровск – Владивосток. Там 37-летний водитель автомашины Hyundai Porter II при движении в направлении Владивостока совершил наезд на 32-летнюю женщину. Пострадавшая переходила проезжую часть в неположенном месте, причём на оживлённом участке трассы. В результате удара женщина получила тяжёлые травмы, от которых скончалась в машине скорой помощи.

С 27 марта по 2 апреля автоинспекторы оформили более 1,6 тысячи административных материалов на пешеходов, пытавшихся перейти проезжую часть с риском для жизни. Штраф в таких случаях составляет полторы тысячи рублей. Кроме того, 26 пешеходов привлекли к административной ответственности за отсутствие световозвращающих элементов и ещё 17 приморцев - за неуплату ранее наложенных административных штрафов ГИБДД в срок.

На водителей, не пропустивших пешеходов на переходах, полицейские составили 794 административных материала по статье 12.18 КоАП РФ – с последующей выплатой штрафа 1,5 тысячи рублей.