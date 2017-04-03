На приморских реках рано начался ледоход

На юге и в западной части Приморского края в этом году ледоход начался раньше обычного. По наблюдениям специалистов, ледоход опередил привычный многолетний старт примерно на 10 дней.

Сотрудники краевого департамента гражданской защиты сообщили, что интенсивный процесс таяния и вскрытия рек продолжается не только в западных и южных, но и в отдельных центральных районах Приморья. Приток талых вод пока незначительный. Наиболее интенсивная весенняя прибыль воды идёт на реках западных районов. В Михайловском районе на реке Илистой замечен маломощный затор льда, не представляющий угрозы для окрестных территорий.

По словам сотрудников департамента, в ближайшие трое суток на реках края продолжатся вскрытие ледового покрова и приток талых вод.

Несмотря на раннее таяние снега и льда, паводковая обстановка на территории региона, по заключению наблюдателей, остаётся в норме, все реки находятся в берегах.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что для предотвращения ледовых заторов на некоторых реках приморские спасатели подрывают лёд искусственно. Сапёры Приморской краевой поисково-спасательной службы уже провели взрывы в Яковлевском районе. Сейчас ведутся работы на реке Большая Уссурка в Красноармейском районе. Всего в Приморье 11 ледовоопасных мест – там ледовые заторы могут угрожать подтоплением населённых пунктов.

В рамках подготовки к паводкоопасному периоду в крае отремонтированы и построены новые гидротехнические сооружения, расчищены русла рек, выполнены берегоукрепительные работы.