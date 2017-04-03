Во Владивостоке отключат свет на улицах трёх адмиралов

Сегодня понедельник, 03 апреля 2017 года, 08:14
10 самых красивых девушек края стали финалистками "Мисс Приморье"
10 самых красивых девушек края стали финалистками "Мисс Приморье"
Кореянка Светлана Ким стала самой красивой азиаткой Владивостока
Кореянка Светлана Ким стала самой красивой азиаткой Владивостока
Фестиваль исполнителей восточного танца проходит во Владивостоке
Фестиваль исполнителей восточного танца проходит во Владивостоке
На фестивале фламенко в Хабаровске выступила гостья из Севильи
На фестивале фламенко в Хабаровске выступила гостья из Севильи
Не смешно: в первоапрельском матче "СКА-Хабаровск" уступил "Енисею"
Не смешно: в первоапрельском матче "СКА-Хабаровск" уступил "Енисею"
Регионы:


Популярное
вчера, 15:40
Кореянка Светлана Ким стала самой красивой азиаткой Владивостока
вчера, 20:35
10 самых красивых девушек края стали финалистками "Мисс Приморье"
вчера, 13:35
Мисс Россия – 2017: представительницам Приморья нужна помощь земляков
вчера, 12:05
Замглавы Приморья не одобрил платные бахилы в детской поликлинике
вчера, 11:10
На фестивале фламенко в Хабаровске выступила гостья из Севильи
вчера, 10:15
Не смешно: в первоапрельском матче "СКА-Хабаровск" уступил "Енисею"
вчера, 13:00
Фестиваль исполнителей восточного танца проходит во Владивостоке
вчера, 17:50
Жительница Уссурийска ответит в суде за продажу регистрации мигрантам
вчера, 15:05
В Чугуевском районе мужчина украл у односельчанина куртку с деньгами
вчера, 17:00
В Хабаровском крае создали условия для обучения 150 маленьких аутистов

Обсуждаемое
вчера, 13:35
6

Мисс Россия – 2017: представительницам Приморья нужна помощь земляков
вчера, 20:35
4

10 самых красивых девушек края стали финалистками "Мисс Приморье"
вчера, 10:15
1

Не смешно: в первоапрельском матче "СКА-Хабаровск" уступил "Енисею"
вчера, 12:05
1

Замглавы Приморья не одобрил платные бахилы в детской поликлинике
вчера, 15:05
1

В Чугуевском районе мужчина украл у односельчанина куртку с деньгами
вчера, 17:00
1

В Хабаровском крае создали условия для обучения 150 маленьких аутистов
вчера, 15:40
1

Кореянка Светлана Ким стала самой красивой азиаткой Владивостока
вчера, 17:50
1

Жительница Уссурийска ответит в суде за продажу регистрации мигрантам
час назад
На смену одному циклону в Приморье придёт другой
12 минут назад
Во Владивостоке отключат свет на улицах трёх адмиралов
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок 31.03.2017
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок
Во Владивостоке разбирают дешёвые авиабилеты 31.03.2017
Во Владивостоке разбирают дешёвые авиабилеты
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы 29.03.2017
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 715



Система Orphus

Во Владивостоке отключат свет на улицах трёх адмиралов

Во Владивостоке отключат свет на улицах трёх адмиралов
И это ещё не весь список
12 минут назад
Энергетика | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

С 9 часов утра отдохнувшие энергетики вновь начнут плановый ремонт своих объектов во Владивостоке. В связи с этим в понедельник часть абонентов лишится света – максимум до 17:00.

В списке, который опубликован на сайте муниципального «Владивостокского предприятия электрических сетей», специалисты указали дома на 12 городских улицах:

проспект 100-летия Владивостока, 30, 30а, 30-б, 30в, 32, 32а, 32-б, 34, 34а, 36, 38;

Адмирала Горшкова, 20, 26;

Адмирала Кузнецова, 74;

Адмирала Спиридонова, 15;

Зои Космодемьянской, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 38;

Ивановская, 4;

Каплунова, 1, 3, 5, 7;

Лермонтова, 5 (ориентир - 358 метров по направлению на юго-восток);

Муравьёва-Амурского, 4, 6;

Пионерская, 5, 6, 7;

Русская, 19в, 21, 92;

Толстого, 25, 43.

Отключений воды на сегодня не запланировано. По информации «Приморского водоканала», ремонт будет во вторник, 4 апреля, на улицах Карбышева и Металлургической, а потом 5 апреля на  Русской.


 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru