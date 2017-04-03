Во Владивостоке отключат свет на улицах трёх адмиралов

|
|
И это ещё не весь список
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
С 9 часов утра отдохнувшие энергетики вновь начнут плановый ремонт своих объектов во Владивостоке. В связи с этим в понедельник часть абонентов лишится света – максимум до 17:00.
В списке, который опубликован на сайте муниципального «Владивостокского предприятия электрических сетей», специалисты указали дома на 12 городских улицах:
проспект 100-летия Владивостока, 30, 30а, 30-б, 30в, 32, 32а, 32-б, 34, 34а, 36, 38;
Адмирала Горшкова, 20, 26;
Адмирала Кузнецова, 74;
Адмирала Спиридонова, 15;
Зои Космодемьянской, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 38;
Ивановская, 4;
Каплунова, 1, 3, 5, 7;
Лермонтова, 5 (ориентир - 358 метров по направлению на юго-восток);
Муравьёва-Амурского, 4, 6;
Пионерская, 5, 6, 7;
Русская, 19в, 21, 92;
Толстого, 25, 43.
Отключений воды на сегодня не запланировано. По информации «Приморского водоканала», ремонт будет во вторник, 4 апреля, на улицах Карбышева и Металлургической, а потом 5 апреля на Русской.