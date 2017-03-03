5 марта во Владивостоке выступит "Хлеб"

Организаторы предупредили, что этот концерт – для категории 12+

В ближайшее воскресенье помимо массы других культурных и спортивных мероприятий во Владивостоке запланирован концерт популярной молодёжной рэп-группы «Хлеб». Сегодня организаторы подтвердили РИА «Восток-Медиа», что выступление в ночном клубе «Америка» на Выселковой начнётся в 20:00. Двери клуба откроются за час до этого.





Бывшие кавээнщики, а сейчас – певцы, актёры и блогеры, приедут на Дальний Восток в рамках тура #РоссииНуженХЛЕБ. Кроме Владивостока, парни выступят также в Благовещенске, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском.

Александр Шулико, Денис Кукояка и Кирилл Трифонов известны многим своим участием в телевизионном сериале «Реальные пацаны», а также песнями «Чай, сахар», «Камерун», «Анархия». В 2013 году вышел их дебютный альбом «Чёрный», а осенью 2016-го - «Белый».

Стоимость входного билета на концерт «Хлеба» в America Club - от 1000 рублей, VIP-вход – 2000. Действует ограничение по возрасту 12+.



