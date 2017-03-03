Выходные во Владивостоке: куда сходить, кроме игры "Адмирала"

Помимо шестой игры «Адмирала» с «Авангардом» на этих выходных во Владивостоке состоится множество культурных событий. Среди них – концерт ведущей солистки Мариинского театра и двухдневный Beauty market.

В 10:00 на набережной Цесаревича состоится традиционная «Прогулка с врачом», которая проходит еженедельно по субботам уже не первый год.

В 11:30 труппа Приморского академического театра имени Максима Горького покажет сказку в двух действиях «Снежная королева».

В полдень в торговом центре «Седанка Сити» начнётся двухдневная ярмарка корейского туризма. В программе мероприятия заявлены розыгрыши скидок от туроператоров, презентация туров на зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане, фотосессии в корейской традиционной одежде. Ярмарка продлится и в воскресенье - также с 12:00.

В это же время артисты краевой филармонии выйдут на сцену для участия в концертной программе «Гадкий утёнок». Ещё одно культурное событие намечено в местном театре кукол - там для маленьких гостей покажут спектакль «Козлята и Серый Волк».

Кроме этого, в 12:00 в ресторане Selfie состоится встреча «Завтрак невест», организованная специально для тех, чья свадьба состоится в 2017 году. На ней выступят специалисты свадебной индустрии, которые помогут в вопросах организации такого памятного мероприятия.





Помимо всего прочего в 12:00 в Большом ГУМе откроется двухдневный Beauty market. В этот раз помимо точек продаж для гостей подготовили различные лекции о том, как правильно питаться, об уходе и стиле.

В 14:00 солисты кафедры сольного пения и оперной подготовки института искусств покажут гостям оперу в одном действии «Нарцисс». Мероприятие пройдёт в концертном зале вуза. После этого там же в 17:00 намечен органный концерт. В нём примет участие камерный оркестр под руководством заслуженного артиста России Феликса Кальмана.

Также в 17:00 жители города смогут услышать оперу «Евгений Онегин» на Приморской сцене Мариинского театра.

В это же время на льду «Фетисов-Арены» пройдёт шестая встреча хоккейных клубов «Адмирал» и «Авангард» в плей-офф. На этой игре может решиться – пройдёт ли «Авангард» дальше или клубам придётся встретиться ещё раз.





В воскресенье утром в 10:00 Приморский краевой театр кукол приглашает на спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке». Среди детских мероприятий в городе намечена также работа фотокружка «Проfotiki» в библиотеке № 20 в 11:00.

В 14:00 клуб международного общения Bilingua проведёт открытый урок японского языка с носителем для всех желающих на Светланской, 55. В начале занятия пройдёт лекционная часть - грамматические основы языка, японская письменность, общие фразы и устойчивые выражения.

В большом зале приморской Мариинки в 17:00 покажут балет «Жар-птица». Во время выступления артисты также исполнят отрывки из балетов «Раймонда», «Сатанилла», «Эсмеральда». Также в 18:00 в малом зале выступит ведущая солистка Мариинской оперы Оксана Шилова. Она представит новую концертную программу. Туда включили оперные арии, а также редко исполняемые лирические миниатюры Гуно, Массне, Бизе, Беллини, Доницетти, Верди.

На сцене театра молодёжи в 18:00 актёры исполнят комедию «Семейный портрет с дензнаками​».

Чуть позже, в 18:30, в Приморской краевой филармонии пройдёт предпраздничная концертная программа под названием «Дарите женщинам цветы!».



