В Приморье приговор Нонне Лепёхиной назвали чересчур мягким

В приморской столице вынесли приговор Нонне Лепёхиной, прошлым летом сбившей молодую пару на «зебре». Потерпевшая сторона, впрочем, осталась недовольна вердиктом судьи. Адвокаты назвали его «слишком мягким», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня во Владивостоке вынесли приговор виновнице громкого смертельного ДТП Нонне Лепёхиной. Девушка на 4 года отправится в колонию-поселение. Между тем, обе стороны дела ещё не решили, полностью ли их устраивает решение судьи. Так, адвокат семьи Казачёнок сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа»: «Я считаю, что приговор всё-таки слишком мягкий. Судья дала Лепёхиной даже меньше, чем требовала прокурор. Кроме того, ей запретили водить машину два года – вместо трёх максимальных. Возможно, мы подадим апелляцию. Этот вопрос пока открытый, нужно всё обдумать».

Адвокат Нонны Лепёхиной Сергей Травин пока также не может сказать ничего конкретного о своих будущих действиях. «Не знаю, буду ли я обжаловать приговор. Нужно будет его осмыслить, подробно изучить – там уже будет видно», - сказал он. Сергей Травин добавил, что главное в этом деле – не срок, который дали его подзащитной. «Погибли два человека, жизнь третьего – Нонны Михайловны – сломана. Ей предстоит нести этот груз до конца дней. Это дело должно стать примером для всех молодых людей, которые любят гонять на большой скорости по улицам города», - высказал своё мнение адвокат.

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже писало о том, что трагедия произошла в приморской столице ночью 16 июля. Молодая пара, Дмитрий Чадов и Ксения Казаченок, переходили дорогу по пешеходному переходу возле торгового центра «Алеутский». На большой скорости в них буквально въехала 19-летняя девушка на Toyota Allion. Молодой человек скончался мгновенно. Девушку медики увезли в больницу, однако полученная черепно-мозговая травма оказалась несовместима с жизнью.