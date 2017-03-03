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Школьные медиаторы Владивостока соберутся на семинар по обмену опытом

Школьные медиаторы Владивостока соберутся на семинар по обмену опытом
В феврале в городе завершился цикл обучающих тренингов
8 минут назад
Наука и образование | Приморский край
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Фото: pupils.ru

Во Владивостоке продолжает развиваться школьная медиация – посреднический общественный институт, задача которого – урегулировать конфликты, неизбежно возникающие в повседневном взаимодействии. Медиаторы помогают уладить недоразумения в отношениях учеников друг с другом, учеников с педагогами, педагогов с родителями. Этот общественный институт внедряется в российских школах с 2012 года, РИА «Восток-Медиа» рассказывало об опыте школьной медиации на Сахалине и в Приморье.   

В феврале психологи МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Владивостока» завершили цикл обучающих занятий для ученических команд, которые возьмут на себя роль службы школьной медиации. Всего было проведено 15 занятий в пяти районах города, по три -  с каждой командой. В них приняли участие 405 человек – старшеклассников и взрослых - из 75 общеобразовательных организаций города.

В итоге активисты служб школьной медиации научились проводить игры на бесконфликтное общение, освоили этапы проведения программ примирения, поняли, что это значит – быть медиатором в школе. Тренинги разрабатывала и организовывала заместитель директора городского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Надежда Соболева в сотрудничестве с коллегами.

После тренингов информационный материал по изученным темам остался доступен медиаторам на сайте МБУ ЦППМСП в разделе «Помощь специалисту».

Следующие мероприятия для служб школьной медиации пройдут в апреле – это будут семинары районных методических объединений, где службы школьной медиации Владивостока смогут обменяться накопленным опытом урегулирования конфликтов. 

 
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