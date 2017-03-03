Жители Владивостока помогли собрать еду для малоимущих

Два раза в месяц в Приморье будет собираться цех по фасовке продовольственных пакетов для малоимущих. Добровольцы собрались впервые после длительного перерыва, сообщает РИА «Восток-Медиа». Православные христиане призывают всех неравнодушных приморцев присоединиться к акции.

Сегодня, 3 марта, в трапезной прихода Покровского кафедрального собора состоялась благотворительная акция по фасовке «Народных обедов». Данный проект Владивостокская епархия проводит вместе с фондом продовольствия «Русь». Прихожане, воспитанники центра реабилитации при храме и добровольцы в течение почти двух часов формировали пакеты с едой для малоимущих. Туда вошли геркулес, макароны, гречневая крупа, рис и горох. Каждого продукта отвешивают по 500 грамм. Кроме этого с крупами люди получат и бутылку подсолнечного масла.









«Мы уже проводили подобную акцию год назад, когда собирали наборы для малоимущих, но из-за кризиса цех закрылся и целый год не работал. Среди подопечных у нас есть многодетные семьи, где, например, по 14 детей. Есть центр защиты материнства «Колыбель», который объединяет мам, отказавшихся в своё время от абортов. Помимо этого мы передаём наборы в край. Сейчас открывается и склад гуманитарной помощи в селе Покровка, куда мы также передадим часть наборов», - рассказала подробности акции представитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Владивостокской епархии Инна Чистякова.

В дальнейшем цех планирует собираться регулярно – 2 раза в месяц. Следующий сбор намечен уже на 8 марта. Организаторы предлагают всем желающим также подключиться к формированию продовольственных пакетов. «У нас есть те, кто с нами с самого начала, но есть и новые добровольцы, что нас очень радует», - добавила Инна.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в данный момент православные соблюдают Великий пост. Он включает в себя не только ограничения в пище, но и особый подход к организации своего досуга.



































