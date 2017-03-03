"Единая Россия" в Приморье выиграла и на выборах, и в деньгах

«Единая Россия» в Приморье получила большую часть доходов всех партий. Из 111 миллионов, собранных политическими организациями в 2016 году в крае, 71 миллион получило региональное отделение единороссов, сообщает РИА «Восток-Медиа». Эти показатели следуют из открытого отчёта краевой избирательной комиссии.

По данным финансовых отчётов региональных отделений политических партий в Приморье за 2016 год всего поступило 111,2 миллиона рублей. Львиная доля приходится на партию «Единая Россия». На счёта её регионального отделения пришёл 71, 4 миллион рублей. Вторыми по обеспеченности стали коммунисты – на их счета поступило 18,2 миллионов. Почётная "бронза" у «Справедливой России» с 9,3 миллионами. Остальные деньги распределились между оставшимися партиями.

Большую часть денег отделения получили от своих центральных структур. Также бюджеты формируются на основе вступительных и членских взносов, пожертвованиий, доходов от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых сделок, проведения мероприятий.

Политические деятели тратятся, как правило, на пропагандистскую деятельность (информационную, рекламную, издательскую, полиграфическую), публичные мероприятия, проведение съездов, партийных конференций и общих собраний, содержание руководящих органов политической партии, перечисления в избирательные фонды, а также международную и благотворительную деятельность. И везде необходима строгая отчётность.