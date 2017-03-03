Продукты из Приморья станут хитом выставки "Дальагро. Продовольствие"

Международная аграрно-продовольственная выставка «Дальагро. Продовольствие» пройдёт 29 – 31 марта на территории «Терминал Экспо» в здании терминала бывшего аэропорта в Артёме. В экспозиции примут участие производители из Москвы и Санкт-Петербурга, Приморского, Красноярского, Хабаровского краёв, из Челябинской, Вологодской, Оренбургской областей, Республик Бурятия и Удмуртия.

На выставке участники представят всё необходимое для ведения сельскохозяйственной деятельности и производства: услуги по строительству ферм, сельскохозяйственную технику и оборудование, семена и удобрения, тару и упаковку, оборудование для пищевой промышленности и переработки отходов.

Участники представят весь ассортимент натуральных продуктов, как уже полюбившихся приморцам, так и новинки от региональных производителей. А именно: муку, мёд, масло, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные, молочные, рыбные продукты, напитки, чай, пиво.

Департамент сельского хозяйства и продовольствия, отраслевые союзы и объединения сельхозпроизводителей, Центр развития экспорта, Общественный совет предпринимателей Приморья, банки проведут на выставке конференции, семинары, круглые столы и совещания по актуальным вопросам развития агропромышленного комплекса, дадут консультации предпринимателям.

Телефон для справок: +7 (423) 2-300-518.



