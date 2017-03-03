Дорогу к ТОР "Надеждинская" достроят через полгода

На подступах к приморской ТОР «Надеждинская» продолжается строительство дороги, ведущей от основной трассы к земельным угодьям инвесторов. Её протяжённость – 6,3 километра. Строительство ведёт АО «СпецСУ».

Как сообщили специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, на объекте работают более тридцати единиц техники: экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и катки. Рабочие завершили снятие плодородного слоя почвы и продолжают работы по подготовке основания новой дороги, ведут отсыпку земполотна, переустраивают коммуникации. На протяжении новой дороги будут два моста.

Строительство объектов инженерной инфраструктуры курирует «Корпорация развития Дальнего Востока», которая создана для управления территориями с особыми экономическими режимами – ТОР и СПВ, а также администрация Приморского края. Финансирование создания инженерно-транспортной инфраструктуры ТОР обеспечивают краевой и федеральный бюджеты. Кроме автодороги в ТОР «Надеждинская» строятся объекты водоснабжения и водоотведения.

Новую дорогу планируют сдать к сентябрю. Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что тогда же предполагается завершение строительства и сдача дороги к ТОРу «Михайловский».