Сегодня пятница, 03 марта 2017 года, 13:24
Главу Лазовского района Приморья оставили под арестом
Главу Лазовского района Приморья оставили под арестом
На карте Хабаровского края появятся новые населённые пункты
На карте Хабаровского края появятся новые населённые пункты
В Приморский океанариум завезут кораллы из Японии
В Приморский океанариум завезут кораллы из Японии
Виновница резонансного ДТП во Владивостоке сказала последнее слово
Виновница резонансного ДТП во Владивостоке сказала последнее слово
Игорь Пушкарёв через ВКонтакте посоветовал приморцам книгу о СИЗО
Игорь Пушкарёв через ВКонтакте посоветовал приморцам книгу о СИЗО
Регионы:


Популярное
сегодня, 11:20
Виновница резонансного ДТП во Владивостоке сказала последнее слово
сегодня, 10:56
"Единая Россия" подготовила революционный законопроект по ОДН
сегодня, 07:03
В одном из городов Приморья перестанут выдавать автомобильные права
вчера, 16:50
В Приморье с погоней задержали вооружённых браконьеров
сегодня, 03:31
Россиянам снова придется платить за визы в Таиланд
сегодня, 09:28
Юрий Трутнев: менять техрегламент из-за ЭРА-ГЛОНАСС никто не будет
вчера, 17:44
Владимир Новиков взял на контроль проблемы Фокино и Второй Речки
вчера, 17:20
Почту в Приморье возглавил бывший банкир
вчера, 16:15
За звание почётного хабаровчанина сам с собой борется один кандидат
вчера, 18:01
Во Владивостоке предлагают снова открыть Золотой мост для пешеходов

Обсуждаемое
сегодня, 09:28
5

Юрий Трутнев: менять техрегламент из-за ЭРА-ГЛОНАСС никто не будет
вчера, 16:15
5

За звание почётного хабаровчанина сам с собой борется один кандидат
вчера, 18:35
5

В Хабаровске автобусы на трёх маршрутах станут вместительнее
вчера, 16:35
4

В хабаровских трамваях и троллейбусах дадут лекции о туберкулёзе
вчера, 18:01
4

Во Владивостоке предлагают снова открыть Золотой мост для пешеходов
вчера, 17:44
4

Владимир Новиков взял на контроль проблемы Фокино и Второй Речки
сегодня, 07:03
3

В одном из городов Приморья перестанут выдавать автомобильные права
сегодня, 11:20
2

Виновница резонансного ДТП во Владивостоке сказала последнее слово
вчера, 15:27
2

Житель Приморья жестоко расправился с двумя пенсионерами
вчера, 17:20
2

Почту в Приморье возглавил бывший банкир
Народный топ новостей

Гость
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья

Актуально
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок 01.03.2017
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем 28.02.2017
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 1033



Система Orphus

Главу Лазовского района Приморья оставили под арестом

Главу Лазовского района Приморья оставили под арестом
Адвокатам Анатолия Кубарева не удалось обжаловать решение суда
только что
Закон | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: primorsky.ru

Адвокаты главы Лазовского района Приморья Анатолия Кубарева не смогли вытащить своего подзащитного из-под ареста. Им не удалось обжаловать решение суда, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня в Приморском краевом суде состоялось заседание по делу главы администрации Лазовского района Анатолия Кубарева. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, весной 2015 года Кубарев поручил своему первому заместителю дать строительной компании в аренду участок для добычи грунта. Его не смутил тот факт, что данную землю уже арендовал один из жителей края. Кроме того, участок имел сельскохозяйственное назначение. Как и следовало ожидать, его полностью раскурочили, причинив государству ущерб в 9,6 миллиона рублей. Приморский краевой суд поместил Кубарева под домашний арест, а также отстранил от должности. Адвокаты чиновника обжаловали это решение. Апелляция по делу рассматривалась сегодня, 3 марта. Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» представитель суда, в удовлетворении жалобы защитникам отказали. Так что Анатолий Кубарев ещё какое-то время не сможет управлять Лазовским районом.

За последний год в Приморье возбудили сразу несколько дел против глав муниципалитетов. Так, в превышении полномочий подозревают руководителя администрации Партизанского района Константина Щербакова. Дело против него возбудили в начале июля 2016 года. По версии следствия, администрация Партизанского района неоднократно заключала незаконные договоры аренды, подделывала документы и раздавала землю в собственность своим сотрудникам. Сразу два дела завели против дальнегорского мэра Игоря Сахуты. Особенно громкой историей отметился Владивосток. Мэра приморской столицы арестовали по подозрению в коммерческом подкупе.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru