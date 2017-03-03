Главу Лазовского района Приморья оставили под арестом

Адвокаты главы Лазовского района Приморья Анатолия Кубарева не смогли вытащить своего подзащитного из-под ареста. Им не удалось обжаловать решение суда, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня в Приморском краевом суде состоялось заседание по делу главы администрации Лазовского района Анатолия Кубарева. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, весной 2015 года Кубарев поручил своему первому заместителю дать строительной компании в аренду участок для добычи грунта. Его не смутил тот факт, что данную землю уже арендовал один из жителей края. Кроме того, участок имел сельскохозяйственное назначение. Как и следовало ожидать, его полностью раскурочили, причинив государству ущерб в 9,6 миллиона рублей. Приморский краевой суд поместил Кубарева под домашний арест, а также отстранил от должности. Адвокаты чиновника обжаловали это решение. Апелляция по делу рассматривалась сегодня, 3 марта. Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» представитель суда, в удовлетворении жалобы защитникам отказали. Так что Анатолий Кубарев ещё какое-то время не сможет управлять Лазовским районом.

За последний год в Приморье возбудили сразу несколько дел против глав муниципалитетов. Так, в превышении полномочий подозревают руководителя администрации Партизанского района Константина Щербакова. Дело против него возбудили в начале июля 2016 года. По версии следствия, администрация Партизанского района неоднократно заключала незаконные договоры аренды, подделывала документы и раздавала землю в собственность своим сотрудникам. Сразу два дела завели против дальнегорского мэра Игоря Сахуты. Особенно громкой историей отметился Владивосток. Мэра приморской столицы арестовали по подозрению в коммерческом подкупе.