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Самцы-тигры не поделили территорию в Приморье

Самцы-тигры не поделили территорию в Приморье
Работники заповедника обнаружили кровь на месте драки
только что
Общество | Приморский край
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Фото: архив Лазовского заповедника

В Лазовском заповеднике на территории Приморского края подрались два тигра. При борьбе за территорию, говорят специалисты, такое случается редко – «обычно хватает запаховых меток».

Сотрудники Лазовского заповедника заметили следы борьбы краснокнижных хищников возле речки Прямушка. По следам определили - дрались два самца. Отпечатки передних лап одного тигра были шириной 11 сантиметров, а другого - 11,5.

Как сообщила РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь заповедника Татьяна Александрова, также на месте «битвы» обнаружили следы крови. По ним сотрудники заповедника сделали вывод: хищники пострадали не сильно, но один несколько больше другого. Выяснив отношения, тигры разошлись. 

По словам научного сотрудника Галины Салькиной, драка тигров - довольно редкое явление, хотя при этом - естественный процесс. «Тигры таким образом отстаивают территорию проживания. Обычно для этих целей хватает запаховых меток, но изредка возникают прямые конфликты, и тогда хозяин территории в бою подтверждает своё «право на землю», прогоняя пришельца, - пояснила специалист. – Интересно, что побеждает в таких спорах не обязательно сильнейший, а именно тот, кто ощущает себя «правым» - законным хозяином своего участка».

На фотоловушки в районе Корпади регулярно попадает взрослый самец. Скорее всего, это именно он защищал свою территорию и прогнал чужака.

«Борьба за участки обитания у самцов тигров происходит постоянно, и это не столько борьба за пищу, сколько борьба за самок, – рассказал директор особо охраняемой природной территории, известный специалист по крупным хищниками и копытным Владимир Арамилев. - Молодые самцы взрослеют и пытаются овладеть участком вместе с обитающими на нём самками. При этом по запаховым меткам они чувствуют состояние доминантного самца и в случае его старения или болезни выходят на прямой контакт.  Если силы явно неравны, то драка заканчивается быстро с минимальными ранениями, как было и в нашем случае. А если хозяин участка чувствует себя достаточно энергичным, а претендент готов к «общению» с самками, то битва может закончиться и смертью одного из соперников. В нашей истории проигравший самец посвятит ближайшие 1-2 года наращиванию мышц на свободных территориях заповедника или прилегающих охотничьих хозяйств, где нет проблем с копытными животными».


 
 
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