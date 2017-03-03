На котельных Приморья установят фильтры для очистки выбросов

В план мероприятий Года экологии, утверждённый губернатором Приморья, вошла модернизация нескольких котельных в разных муниципалитетах. Новое оборудование позволит уменьшить загрязняющие выбросы в атмосферу.

Специалисты «Примтеплоэнерго» планируют установить специальные фильтры для очистки выбросов из котельных в Чугуевском районе, а также золоуловители на двух котельных в Пограничном районе.

Кроме этого, запланировано техническое переоборудование мазутных котельных №2 и 23 в Уссурийске. Также будет заменено оборудование ещё на четырёх котельных этого города. На их реконструкцию предусмотрено более 70 миллионов рублей.

Как отметил вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков, современное оборудование поможет не только оздоровить экологию в городах и районах Приморья, но и повысить качество теплоснабжения, снизив затраты на выработку энергии.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что план основных мероприятий по проведению в 2017 году в Приморье Года экологии включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды, разбитых на семь разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество.

Общий объем финансирования мероприятий составит более 1,3 миллиарда рублей.