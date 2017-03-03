В Приморский океанариум завезут кораллы из Японии

В Приморском океанариуме появятся мягкие кораллы из Японии. Беспозвоночных гибридов специально для этого отловят на японском острове Окинава, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы научно-образовательного учреждения, поставка будет разбита на две части. Кораллы прилетят в Приморье рейсовым самолётом с соблюдением всех условий для комфортного перемещения живых организмов. Из Японии привезут десяток видов тропических мягких кораллов, десяток видов ракообразных, актинии, а также около 20 видов моллюсков - чистильщиков.

Сначала все гидробионты будут находиться в национальном научном центре морской биологии, в состав которого входит и Приморский океанариум. После адаптационного периода животные организмы переедут на Русский остров.

Сотрудники научно-образовательного комплекса уверены в том, что экспозиция мягких кораллов расширит, украсит и разнообразит коллекцию океанариума. Морские кораллы очень прихотливы, они чутко реагируют на малейшие изменения температуры, гидрохимического состава воды, освещения, а также на отсутствие или недостаточное перемешивание массы воды.

Специалистам учреждения уже приходилось принимать новых обитателей с Окинавы. Осенью прошлого года в Приморье из Японии прибыла крупная партия тропических рыб, тоже выловленных в дикой природе.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Приморский океанариум объявил о восстановлении работы дельфинария – правда, за вход на тренировки млекопитающих посетителям придётся доплачивать. При этом билет в сам комплекс, напротив, немного подешевел.







































