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В Приморский океанариум завезут кораллы из Японии

В Приморский океанариум завезут кораллы из Японии
Их отловят на Окинаве
только что
Общество | Приморский край
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Фото: Приморский океанариум

В Приморском океанариуме появятся мягкие кораллы из Японии. Беспозвоночных гибридов специально для этого отловят на японском острове Окинава, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы научно-образовательного учреждения, поставка будет разбита на две части. Кораллы прилетят в Приморье рейсовым самолётом с соблюдением всех условий для комфортного перемещения живых организмов. Из Японии привезут десяток видов тропических мягких кораллов, десяток видов ракообразных, актинии, а также около 20 видов моллюсков - чистильщиков.

Сначала все гидробионты будут находиться в национальном научном центре морской биологии, в состав которого входит и Приморский океанариум. После адаптационного периода животные организмы переедут на Русский остров.

Сотрудники научно-образовательного комплекса уверены в том, что экспозиция мягких кораллов расширит, украсит и разнообразит коллекцию океанариума. Морские кораллы очень прихотливы, они чутко реагируют на малейшие изменения температуры, гидрохимического состава воды, освещения, а также на отсутствие или недостаточное перемешивание массы воды.

Специалистам учреждения уже приходилось принимать новых обитателей с Окинавы. Осенью прошлого года в Приморье из Японии прибыла крупная партия тропических рыб, тоже выловленных в дикой природе.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Приморский океанариум объявил о восстановлении работы дельфинария – правда, за вход на тренировки млекопитающих посетителям придётся доплачивать. При этом билет в сам комплекс, напротив, немного подешевел.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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