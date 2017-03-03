В Приморье предъявлено обвинение по делу об убийстве подростка

Следователи предъявили обвинение заказчикам убийства 16-летнего парня в городе Большой Камень, сообщает РИА «Восток-Медиа». Кроме того, суд определился с мерой пресечения для них. Конца расследования подозреваемые будут ожидать в следственном изоляторе.

В Приморье продолжается расследование громкого дела о жестоком убийстве 16-летнего подростка. В настоящее время стражи порядка предъявили обвинение подозреваемым в преступлении – двум 18-летним парням. Как рассказала старший помощник руководителя приморского следственного управления СК РФ Аврора Римская, одного из них обвинили в организации заказного убийства. Второго - в непосредственном исполнении. Первоначально дело возбудили по 111 статье УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего».

РИА «Восток-Медиа» писало о подробностях этой трагедии. 19 февраля в доме на улице Академика Курчатова обнаружили несовершеннолетнего с множественными ножевыми ранениями. Парень скончался в больнице. Как оказалось, подростка заказал 18-летний воздыхатель его девушки. По версии следствия, между ним и жертвой произошёл конфликт из-за дамы сердца. После этого оппонент потерпевшего «заказал» убийство соперника своему знакомому за 50 тысяч рублей.

Сейчас оба фигуранта находятся в следственном изоляторе – такую меру пресечения для них избрал суд. Стражи порядка продолжают расследование данного дела – они допрашивают свидетелей и проводят экспертизы.