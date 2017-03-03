Приморский суд не стал выносить решение об отставке главы Безверхово

В Приморье продолжается разбирательство с вопросом об отставке главы Безверховского поселения Леонида Васюкевича. Администрация Приморского края предложила снять его с должности за нарушение правил государственных закупок. Однако суд отказался выносить подобное решение, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне, 2 марта, Приморский краевой суд вынес постановление по поводу дела об отставке главы Безверхово. Это уже второе производство по этому вопросу. До этого Хасанский суд вынес решение в пользу главы поселения.

«В итоге производство по административному делу прекратили. Судья постановил, что данный спор не является предметом рассмотрения в суде и должен рассматриваться в рамках закона о местном самоуправлении», - рассказала сегодня корреспонденту редакции председатель муниципального комитета поселения Надежда Вишнякова.

Через месяц в посёлке пройдёт собрание комитета, на котором решат – состоится ли отставка главы или он продолжит исполнять свои обязанности.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что главу Безверховского сельского поселения в Приморском крае могут снять с должности за нарушение правил государственных закупок. По данным прокуратуры Приморского края, глава заключил два муниципальных контракта с ООО «Гидрострой», директором и единственным учредителем которого является его сын. При этом жители посёлка поддержали Леонида Васюкевича. Они вспомнили его заслуги, в том числе построенную школу, и высказались против его отставки.