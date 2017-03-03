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Столетие революции музей Арсеньева отметил выставкой о Ленине

Столетие революции музей Арсеньева отметил выставкой о Ленине
"Красное наследие" весьма интересует иностранных туристов
26 минут назад
Культура | Приморский край
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Фото: Приморский музей имени В. К. Арсеньева

В главном корпусе Приморского краевого музея имени Арсеньева накануне открылась выставка, посвящённая вождю Октябрьской революции. Она называется «LENIN. Образ вождя». Латиница в названии выставки неслучайна – это мгновенно делает тему понятной иностранным туристам, которые, по словам сотрудников музея, демонстрируют устойчивый интерес к «красному наследию». Как известно, в этом году исполняется ровно 100 лет со дня революции, произошедшей 25 октября 1917 года.  

Образ Ленина – создателя коммунистической партии, крупного политического деятеля XX века и идеолога Октябрьской революции – на протяжении всего советского периода оставался одним из центральных в официальном искусстве. Какое-то время музей на Светланской, 20 так и назывался – Музей Ленина.  С тех самых советских времён в коллекции музея Арсеньева сохранилось множество скульптур, барельефов, живописных и графических портретов вождя, его изображений на посуде, монетах, бытовых предметах, грампластинок с песнями о нём, настольных памятных медалей и марок, статуэток, вышитых портретов, банкнот с его профилем. Среди экспонатов можно увидеть и портреты вождя мирового пролетариата, выполненные художниками из Японии, мастерами ткачества и фарфора из Китая.

Выставка будет работать вплоть до 1 октября 2017 года. 

 

 

 
 
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