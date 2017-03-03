Александр Ролик: сегодня граница – полоса укрепления взаимного мира

Председатель Законодательного собрания Александр Ролик накануне работал на территории Дальнереченского городского округа и Дальнереченского района. Он принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 48-й годовщине событий на острове Даманском, провёл личный приём граждан.

Митинг у мемориального комплекса героям-пограничникам в Дальнереченске собрал людей всех возрастов, жителей города, гостей с различных территорий края. Мероприятия прошли при участии депутата Государственной думы Виктории Николаевой, депутата Законодательного собрания Виктора Милуша, вице-губернаторов Эдуарда Портнова, Игоря Степаненко, Павла Серебрякова. Открыл митинг губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Он поприветствовал горожан, для которых годовщина даманских событий всегда знаковая дата.





«Каждый год в эти дни я приезжаю на эту землю и вижу, что рядом с ветеранами, очевидцами событий – вы, молодёжь, – обратился к школьникам, ребятам из патриотических клубов Владимир Миклушевский. – Четырнадцать дней боёв проявили мужество защитников границы: пяти присвоено звание Героя Советского Союза, 148 бойцов награждены орденами и медалями. Вам повезло, вы растёте на героической земле».

Глава приморских законодателей Александр Ролик в своём выступлении отметил, насколько тонка грань, отделяющая вооружённый конфликт от крупномасштабной войны. Он сказал:

«48 лет назад на острове Даманском произошли события, которые навечно вошли в историческую летопись нашей страны. Это был самый крупный советско-китайский вооружённый конфликт в современной истории России и Китая. Благодаря героизму, мужеству и стойкости приморских пограничников удалось предотвратить войну на Дальнем Востоке. Суверенитет и территориальная целостность – высшие приоритеты любого государства. Нам потребовалось немало времени, чтобы преодолеть накал страстей, избавиться от недоверия друг к другу. Сегодня российско-китайская граница – это не разделительная межа, а полоса укрепления добрососедских отношений и взаимного мира».





Участник событий на острове Даманском Николай Иванович Попов пожелал жителям пограничной территории, которой является Дальнереченский район, мирного неба.

«Будем оставаться бдительными, помнить героев. Золотыми строками в историю России вписаны имена Ивана Стрельникова и Демократа Леонова», – сказал он.

Затем слово взяла дочь Героя Советского Союза полковника Демократа Леонова – Елена Леонова. Она отметила, что преемственность поколений, заложенная её героическим отцом, на заставе Леонова сохраняется и приумножается. Более интенсивной и интересной становится работа с молодёжью в рамках деятельности патриотической организации «Юные друзья пограничников». «Я хочу объединить всех, кто здесь когда-то служил. Они называют себя «даманцами», и это звучит героически. Тем самым подвиг героев не забудут на территории нашей большой страны», – сказала она.

Затем почётные гости, ветераны возложили цветы к барельефу Демократа Леонова, установленному на стене дома, где он жил в Дальнереченске. Завершился митинг минутой молчания, воинским салютом и торжественным маршем воинских подразделений.

После этого по традиции процессия переместилась на городское кладбище к мемориальному комплексу героям-пограничникам и воинам Советской армии, павшим при защите госграницы. Состоялась траурная лития по погибшим воинам. Председатель Законодательного собрания Александр Ролик отметил традиционное участие школьников в мероприятиях памяти даманских событий.

«Сегодня рядом с ветеранами плечом к плечу стоит молодёжь. Любовь к Родине, ответственность за её будущее и судьбу своих близких – ценности, за которые наш народ сражался во все времена. Они объединяют нас и сегодня», – подчеркнул Александр Ролик важность преемственности поколений и сохранения исторической памяти. Он пожелал приморцам мира, здоровья, семейного тепла и благополучия.



