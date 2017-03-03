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Виновница резонансного ДТП во Владивостоке сказала последнее слово

Виновница резонансного ДТП во Владивостоке сказала последнее слово
Нонна Лепёхина попросила не судить её строго
только что
Общество | Приморский край
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Фото: change.org

Владивостокский суд сегодня поставит точку в резонансном деле Нонны Лепёхиной. Сегодня утром обвиняемая выступила с последним словом. Вердикт судьи станет известен уже через несколько часов, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 3 марта, во Фрунзенском суде Владивостока состоялось последнее заседание по громкому делу Нонны Лепёхиной. В ночь с 15 на 16 июля прошлого года она сбила молодую пару –Дмитрия Чадова и Ксению Казачёнок –  на пешеходном переходе в центре города. В ходе заседания Лепёхина произнесла своё последнее слово. Она ещё раз попросила прощения у родственников погибших и принесла им свои соболезнования. «Я знаю, что вы никогда не сможете меня простить, понимаю, как вам тяжело. Мне тоже тяжело. Я понимаю, что я совершила. Это ужасно. Не знаю, как буду дальше с этим жить», - сквозь слёзы сказала девушка.

Подсудимая также объяснила свои действия после трагического происшествия. Это было своеобразным возражением на обвинения родственников Ксении Казачёнок в бездействии девушки. Представители потерпевшей стороны неоднократно заявляли о том, что Лепёхина не оказала сбитым пешеходам никакой помощи. При этом виновница аварии имеет среднее медицинское образование – она окончила Уссурийский медицинский колледж. «Я выбежала из машины, чтобы хоть как-то помочь. Я подбежала к Ксении – проверить пульс, поняла, что ничем не смогу помочь. После этого я начала искать сотовый телефон, чтобы позвонить в скорую. Я не смогла его найти, попросила, чтобы вызвали врачей. Потом мне сказали спрятаться в машине, потому что люди вокруг стали вести себя агрессивно», - рассказала Нонна Лепёхина.

Она добавила, что не думала, к чему может привести её поведение на дороге. В конце своей небольшой речи попросила не судить её строго. 

Приговор Нонне Лепёхиной Фрунзенский районный суд огласит в пятницу днём. Судье Татьяне Курышовой предстоит вынести вердикт по этому резонансному делу. Ранее прокурор просила посадить обвиняемую на 4 года и 2 месяца колонии-поселения. Однако представители потерпевшей стороны посчитали данное наказание слишком мягким. Родственники погибшей Ксении Казачёнок  попросили суд дать Лепёхиной максимальный срок – это 7 лет лишения свободы. Ещё одно их требование – обвиняемая должна отбывать наказание в колонии общего режима.

 
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