"Единая Россия" подготовила революционный законопроект по ОДН

Сегодня партия «Единая Россия» внесла законопроект, который устанавливает приоритет показаний коллективных приборов учёта над региональными нормативами потребляемых энергоресурсов. Предварительные данные мониторинга по выявлению случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды (ОДН) в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» показали необходимость первоочередного внесения изменений в жилищное законодательство. Проект охватывает, в том числе, и Приморский край.

«Речь идёт о том, чтобы законодательно установить приоритет показаний коллективных приборов учётов над региональными нормативами. Если в доме были проведены энергосберегающие мероприятия, то на общем собрании собственники могут принять решение о распределении между собой потреблённых объёмов ресурсов на основании показаний общедомового прибора учёта. Потребляешь меньше – значит, платишь меньше», – отметил руководитель проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя», первый зампред комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Ранее Минстрой России разослал во все субъекты письмо от 14 февраля 2017 N 4275-АЧ/04, в котором также указал на необходимость учитывать показания счётчиков при расчёте коммунальных ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирном доме в размер платы за содержание жилого помещения.

«Однако эта норма должна быть закреплена в федеральном законодательстве, чтобы ни у кого не было соблазна за счёт ОДН покрыть свои небалансы. С нами согласились представители всех фракций в Государственной думе, и законопроект носит консолидированный характер», – отметил Сидякин.

«Эксперты в ЖКХ верно говорят, что норматив, как правило, разрабатывается на основе нормы. Норма – усреднённый типичный показатель результата действий. И если он признается регулярно достижимым, то превращается в норматив. А если по факту норматив на содержание ОДН в некоторых регионах во много раз превышает реальное потребление энергоресурсов, то надо убирать сверхпотребление, и брать за эталон энергоэффективный дом. Тем самым мы будем стимулировать собственников к энергосбережению», – добавил Сидякин.

По его словам, «Школа грамотного потребителя» по итогам проводимого мониторинга по выявлению случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды, будет настаивать на необходимости устранения необоснованных начислений и принимать другие меры по снижению размера платы на общедомовые нужды, а следовательно, и снижению размера платы за жилищно-коммунальные услуги. Итоги мониторинга будут подведены в середине марта.

Согласно федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учёта используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии с 2012 года.

С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения включена оплата за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, которая ранее была включена в плату за коммунальные услуги.

В некоторых регионах плата на содержание общедомового имущества стала фиксированной исходя из установленного норматива, независимо от используемых в доме энергосберегающих технологий и оборудования. Это почувствовали многие добросовестные собственники жилья, которые контролируют расход энергоресурсов. Фактическое потребление коммунальных ресурсов в целях содержания общедомового имущества, определяемое разницей между показаниями общедомового прибора учёта и суммой показаний индивидуальных счётчиков, оказывается значительно ниже норматива. Зачастую в региональные нормативы попадают потери – протечка труб, несанкционированные подключения, неправильная передача показаний. Таким образом, получается, что собственникам приходится оплачивать не потребленные ресурсы, не оказанные ресурсоснабжающими организациями услуги.

Ранее сообщалось, что дальневосточники могут пожаловаться на перекосы с ОДН в рамках специальной программы «Единой России».