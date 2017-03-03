"Авангард" на своей площадке разгромил приморский "Адмирал"

Приморский «Адмирал» после третьего проигрыша омскому «Авангарду» оказался на грани вылета из борьбы за кубок Гагарина. В пятом матче первого раунда плей-офф «ястребы» буквально раздавили противника – 6:0, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Моряки» не смогли забросить в ворота противника ни одной шайбы. Соперник же начал атаковать сразу. Три шайбы «Авангард» забросил в первом периоде, ещё две - во втором. Финальную, шестую шайбу, «ястребы» оформили в третьем временном отрезке. У победителей отличились Владимир Соботка, Юнас Анелёв, Виталий Меньшиков, Дэвид Бут, Илья Михеев и Данил Файзуллин.

После прошедшей игры «Авангард» перетянул счёт серии на себя – 3:2. Теперь «морякам» обязательно нужно выиграть следующий матч, который пройдёт 4 марта во Владивостоке. Иначе клуб вылетит из борьбы за плей-офф. В случае, если «сине-белым» всё-таки удастся выстоять на домашней площадке, то серия снова вернётся в Омск. Там 6 марта пройдёт решающая битва, которая и определит победителя.

В ходе послематчевой пресс-конференции Александр Андриевский отметил: теперь у его подопечных просто нет право на ошибку, в то время, как у омичей ещё есть.

«Тяжело тут что-то комментировать. «Авангард» был сильнее во всех отношениях и победил заслуженно. Главное – восстановиться к следующей игре – она будет решающей», - сказал наставник «Адмирала».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что успешное выступление приморского хоккейного клуба «Адмирал» в плей-офф стало причиной прецедента в «Фетисов-Арене». Дополнительный матч с омским «Авангардом» во Владивостоке совпал с датой проведения в концертно-спортивном комплексе ледового шоу Ильи Авербуха. Из-за этого представление прославленных фигуристов пришлось перенести на 18 марта.

Первые две игры «Адмирала» и «Авангарда» прошли в Омске. Оба раза победу праздновали хозяева площадки. В первом матче «моряки» отдали противнику победу после 105 минут сражения, в третьем овертайме – 1:2. Во второй игре «сине-белые» проиграли в основное время со счётом 3:6. Игры, прошедшие во Владивостоке, остались за приморцами. Матч от 26 февраля завершился долгожданной победой «сине-белых» - подопечные Александра Андриевского смогли взять реванш на домашней площадке со счётом 4:3. Большой неожиданностью для экспертов и некоторых болельщиков стала вторая победа «моряков» - 28 февраля «Адмирал» в овертайме отбился от омичей со счётом 3:2.















































