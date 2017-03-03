Игорь Пушкарёв через ВКонтакте посоветовал приморцам книгу о СИЗО

Мэр Владивостока отметил одну из книг о СИЗО. По его словам, именно она точно рассказывает об условиях содержания заключённых и атмосфере «Матросской тишины», сообщает РИА «Восток-Медиа». "Возрождение" аккаунта Игоря Пушкарёва стало накануне главной сенсацией соцсетей.

В аккаунте мэра Владивостока Игоря Пушкарёва в социальной сети «ВКонтакте» после длительного перерыва появилась новая запись. В ней он посоветовал прочитать книгу. Публицистический роман рассказывает о людях, содержащихся в СИЗО 99/1 - "Матросская Тишина" (именно туда первоначально этапировали мэра Владивостока). По мнению Пушкарёва, роман лучше всего отображает атмосферу учреждения.

Он также поблагодарил журналистов, которые описали его аргументы и мнение о расследовании с последнего заседания суда.

«По возможности, буду оставлять здесь сообщения. Имею возможность следить за ситуацией во Владивостоке и Приморском крае и, как глава Владивостока, буду высказывать здесь свою точку зрения на происходящие процессы», - добавил Пушкарёв.

Книгу под названием «Замурованные: Хроники Кремлёвского централа» написал Иван Миронов. Автор сам некоторое время содержался там по обвинению в покушении на Чубайса. Героями стали фигуранты самых громких уголовных дел: «ЮКОС», «МММ», «Три кита», «Социальная инициатива», «Арбат-Престиж». «От первых лиц раскрывается подоплека резонансных процессов последнего десятилетия», - говорится в рецензии на книгу.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что Басманный суд Москвы 2 июня принял решение об аресте мэра приморской столицы Игоря Пушкарёва. Главе администрации Владивостока вменяют ущерб в 160 миллионов рублей. Сам Игорь Пушкарёв не согласен с обвинениями в свой адрес. Стоит отметить, что защита Игоря Пушкарёва пыталась обжаловать практически все решения суда – однако результата это не принесло. 22 февраля этого года суд продлил ему срок заключения на три месяца, как и другим фигурантам дела – Андрею Лушникову и брату мэра Андрею Пушкарёву.

При этом за прошедшие месяцы аргументов у стороны защиты серьёзно прибавилось. Так, решение приморского УФАС, ставшее отправной точкой в деле Пушкарёва, признали незаконным сразу два арбитражных суда. Однако даже эти обстоятельства не помогли выйти мэру Владивостока из СИЗО.