Во Владивостоке в преддверии 8 Марта откровенно рассказали о Еве

Накануне Международного женского дня приморское отделение «Союза художников России» организовало выставку живописи и графики «Кое-что о Еве» в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС, сообщает РИА «Восток-Медиа». В экспозиции присутствует около 30 работ, в которых отражается взгляд художников Приморья на историю праматери всех людей, первой женщины – Евы.

Несмотря на название выставки, Ева в своём библейском обличье встречается на холстах не часто. Тем не менее, живописцы выразили её образ в своих работах, будь то маленькая курносая девочка или задумчивая современная леди. Как отмечает один из главных организаторов «трибьюта», искусствовед Ольга Зотова, лейтмотив заключается в том, что образ женщины есть во всём прекрасном.





«Это камерный замысел, поскольку картин не так много, но экспозиция далась не так просто. На самом деле здесь место «телу есть». В ней раскрывается история о Еве, которая начинается с античности. О том, как рождалась легенда о первой деве, как веками менялось понятие девичьей красоты, о милых дамах сегодня», – рассказала искусствовед.





В числе гостей вернисажа побывал приморский литературный критик Александр Лобычев, который отметил высокое мастерство живописцев и глубокий смысл экспозиции.

«На подобных выставках всегда находишься в некотором раздрае: о чём говорить? О том, как мы любим женщин или об искусстве? И то и другое. Конечно же, хочется выделить замечательное качество живописи и графики. Хоть представленных работ не так много, как мы часто привыкли видеть, но они отобраны со смыслом, что всё на свете, а особенно прекрасное, создается ради женщин», – отметил критик.

На выставке представлены работы Сергея Черкасова, Лидии Козьминой, Олега Подскочина, Евгения Макеева, Марии Холмогоровой, Ильи Бутусова, Константина Кузьминых, Екатерины Архиповой, Юрия Аксёнова, Василия Галактионова, Людмилы Убираевой, Евгении Ефремовой.

Выставка «Кое-что о Еве» продлится до 31 марта. Вход свободный, но с ограничительным «потолком» 16+.















































