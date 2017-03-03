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Cотрудник салона сотовой связи в Находке попался на преступлении

Cотрудник салона сотовой связи в Находке попался на преступлении
Служебный пароль открыл ему доступ к банковским счетам клиентов МТС
только что
Общество | Приморский край
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Фото: uvd.ozersk.ru

На этой неделе прокурор Находки утвердил обвинительное заключение по уголовному делу одного из сотрудников салона сотовой связи МТС — теперь уже бывшего. Преступление заключалось в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Как рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» старший помощник прокурора Находки Анастасия Пикульская, бывший сотрудник находкинского офиса продаж акционерного общества «МТС» работал в автоматизированной системе MARTI. Он знал, что измененять данные в этой системе допустимо исключительно по личному заявлению абонентов. Однако нарушил это правило по просьбе своего знакомого. Используя служебный персональный логин и пароль, он отключил сим-карты трёх абонентов без их ведома, а к их номерам подключил новые карты. Эта незаконная операция дала возможность фигуранту дела получить доступ к охраняемой законом компьютерной информации, находящейся в автоматизированной системе MARTI в личных карточках абонентов. Так молодой человек смог получить доступ к банковским счетам, привязанным к абонентским номерам. Прокуратура не сообщает, удалось ли мошенникам снять деньги со счетов абонентов. Однако уголовное дело уже передано в суд — и обвиняемого ждет либо крупный штраф, либо исправительные работы на срок до одного года. Максимальное наказание, которое он может получить, — ограничение свободы на срок до двух лет.

 
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