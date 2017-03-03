Приморцы узнали имя автора Тотального диктанта - 2017

Оргкомитет «Тотального диктанта» объявил автора 2017 года. В этом году свой текст представит российский писатель, сценарист, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов Леонид Юзефович, сообщает РИА «Восток-Медиа». В Приморье уже вовсю готовятся к испытаниям.

Накануне, 2 марта, на пресс-конференции всемирной образовательной акции «Тотальный диктант» назвали имя автора текста. Им стал известный российский писатель Леонид Юзефович. Каждая часть текста – это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

«Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух», – признался Леонид Юзефович.

«Я очень рад, что автором стал именно он, я его очень уважаю и как человека, и как великолепного прозаика. Последняя его книга «Зимняя дорога» имеет прямое отношение к Дальнему Востоку, гражданской войне. Её я прочитал с огромным интересом и удовольствием. Леонид Юзефович для меня одна из самых главных фигур российской литературы», - рассказал журналист и писатель Василий Авченко. Он также отметил, что текст в любом случае будет сложным, так как после самого автора над ним работают филологи.

Директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец заявила, что на данный момент 514 российских и 287 зарубежных городов уже подали заявки на проведение диктанта. В этом году к диктанту присоединились 37 российских городов, среди которых Анапа, Ялта, Кызыл, Бодайбо, также 287 зарубежных из 72 стран – Литва и Исландия напишут диктант впервые.

«Нам очень хотелось бы заявить, что диктант в этом году охватил все 85 субъектов Российской Федерации, но, увы, к нам в этом году пока не присоединились Магаданская область, Ингушетия и Ненецкий автономный округ. У всех желающих провести диктант у себя в регионе ещё есть несколько недель, чтобы присоединиться к большой и дружной команде организаторов проекта», – призналась Ольга Ребковец.

Ранее РИА «Восток Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке уже проходят очные занятия по подготовке к акции, а к онлайн-курсам, которые проходят каждую среду на сайте проекта, могут присоединиться желающие изучать русский язык со всего мира.