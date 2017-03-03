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Во Владивостоке суд вынес приговор Нонне Лепёхиной - 4 года

Во Владивостоке суд вынес приговор Нонне Лепёхиной - 4 года
Поставлена точка в резонансном уголовном деле
только что
Закон | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Во Владивостоке только что вынесен приговор Нонне Лепёхиной – виновнице громкого смертельного ДТП. Как сообщает из зала суда корреспондент РИА «Восток-Медиа», заседание началось с небольшим опозданием, в 14:15 вместо 14:00. Судья Татьяна Курышова дописывала приговор. При этом зал забит людьми: собрались родственники и друзья погибших, семья обвиняемой, журналисты. 

Во Фрунзенском районном суде Владивостока сегодня, 3 марта, завершился процесс над Нонной Лепёхиной.  В ночь с 15 на 16 июля прошлого года она сбила молодую пару – Дмитрия Чадова и Ксению Казачёнок –  на пешеходном переходе в центре Владивостока. Трагедия, произошедшая в самом центре приморской столицы, получила большой резонанс по всей России.

Сегодня во второй половине дня во время чтения приговора судья отметила, что Лепёхина проявила преступную небрежность за рулём автомобиля. Суд признал Лепёхину виновной - следствие представило достаточно доказательств. Суд учёл, что совершённое преступление, - средней тяжести. Девушка ранее не судима. В содеянном раскаялась. Характеристики Нонны в школе и от свидетелей - хорошие. Лепёхина будет сидеть в колонии-поселении. Одновременно судья постановила выплатить семье Чадовых компенсацию морального вреда - 500 тысяч рублей. Каждый из родителей погибших подавал иски о взыска

Ранее в ходе прений сторона гособвинения просила посадить обвиняемую на 4 года и 2 месяца колонии-поселения. Однако представители потерпевшей стороны посчитали данное наказание слишком мягким. Родственники погибшей Ксении Казачёнок попросили суд дать Лепёхиной максимальный срок – 7 лет лишения свободы. Ещё одно их требование – обвиняемая должна отбывать наказание в колонии общего режима.

Ещё одним важным вопросом был размер выплат потерпевшей стороне. Речь идёт о моральном ущербе (по два миллиона каждому из родителей Дмитрия и Ксении), погашении кредита Дмитрия Чадова, а также оплате ритуальных услуг. Лепёхина просила суд значительно снизить сумму исков, потому что выплатить такие деньги ей будет не под силу. Однако семьи погибших попросили суд не уменьшать суммы исков.

 
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