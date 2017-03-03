Сегодня часть домов во Владивостоке останется без света

Сегодня, 3 марта, некоторые дома останутся без света. Все отключения плановые и связаны с проверкой электросетей. Энергетики сообщают, что длительность работ продлится до 17:00. Отключения запланированы по следующим адресам: Авраменко: 11; Адмирала Завойко: 4А; Белинского: 3, 9, 9А; Верещагина: 9, 9А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 15, 15А, 17Б, 17В, 18, 18А, 19, 20, 20А, 22, 28, 28А, 34; Вторая: 12, 16А; Жемчужная: 24; Камчатская: 14; Клубная: 47В, 49Б, 49Д; Крутая 2-я: 9; Крыгина: 30, 34, 36; Леонова: 33; Маковского: 129, 137А; Минеральная: 1А; Первая: 3А, 3Б, 5, 5А, 7, 7А, 8, 9А, 10, 12; Петропавловская: 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21; Плеханова: 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37; Русская: 69; Семирадского: 25, 25А, 27, 29, 48, 48А, 48Б, 50, 50Д, 52; Сипягина: 19, 31, 34; Тунгусская: 44; Фастовская: 2; Фирсова: 8Б; Черёмуховая: 11, 15А; Янтарная: 10.

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