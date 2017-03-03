Сегодня часть домов во Владивостоке останется без света

|
|
Проводятся плановые проверки электросетей
|Фото: zakadom.ru
Сегодня, 3 марта, некоторые дома останутся без света. Все отключения плановые и связаны с проверкой электросетей. Энергетики сообщают, что длительность работ продлится до 17:00. Отключения запланированы по следующим адресам:
Авраменко: 11;
Адмирала Завойко: 4А;
Белинского: 3, 9, 9А;
Верещагина: 9, 9А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 15, 15А, 17Б, 17В, 18, 18А, 19, 20, 20А, 22, 28, 28А, 34;
Вторая: 12, 16А;
Жемчужная: 24;
Камчатская: 14;
Клубная: 47В, 49Б, 49Д;
Крутая 2-я: 9;
Крыгина: 30, 34, 36;
Леонова: 33;
Маковского: 129, 137А;
Минеральная: 1А;
Первая: 3А, 3Б, 5, 5А, 7, 7А, 8, 9А, 10, 12;
Петропавловская: 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21;
Плеханова: 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37;
Русская: 69;
Семирадского: 25, 25А, 27, 29, 48, 48А, 48Б, 50, 50Д, 52;
Сипягина: 19, 31, 34;
Тунгусская: 44;
Фастовская: 2;
Фирсова: 8Б;
Черёмуховая: 11, 15А;
Янтарная: 10.