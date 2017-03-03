Пятница во Владивостоке будет тёплой и солнечной

В последний рабочий день недели погода порадует приморцев ярким весенним солнцем. На выходных больших изменений не произойдёт, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня существенных осадков в крае не ожидается. Минувшей ночью похолодало до −12… −20 градусов, в горных районах до −27, на побережье до −6… −11. В течение дня яркое весеннее солнце в континентальной части края прогреет воздух на 7–15 градусов. Максимальная температура составит −6… +3 градусов.
Во Владивостоке в пятницу, 3 марта, погода будет переменчивой и без осадков. При умеренном северном ветре столбик термометра остановится на отметках 0 до минимум −2 градусов.
В выходные дни погодные условия на юге Дальнего Востока будет определять поле пониженного атмосферного давления. На Охотское море выйдет активный циклонический вихрь. Приморье окажется на юго-западной периферии этого вихря, местами пройдёт небольшой снег. Фон температуры существенно не изменится, но немного всё-таки похолодает.
В начале предстоящей недели погодные условия в Приморье будет формировать холодный тропосферный вихрь. Временами в северной половине края будет сыпать небольшой снег. Фон дневных температур будет варьироваться от +2 на юге и до −7 на севере.
Во Владивостоке в выходные дни существенных осадков не ожидается. Свежий северный ветер подует на фоне −1… −3 градусов.
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