В одном из городов Приморья перестанут выдавать автомобильные права

В приморском Артёме закрываются регистрационное и экзаменационное отделения ГИБДД, сообщает РИА «Восток-Медиа». Теперь, чтобы зарегистрировать свою машину или сдать экзамен на права, горожанам придётся уезжать в край.

Уже 4 марта в Артёме прекратят свою работу два отделения дорожной инспекции. Речь идёт о городском отделении по регистрации авто (МОРАС) и экзаменационного отделения (МЭО). Теперь городским автолюбителям придётся получать эти услуги в других городах Приморья. Так, зарегистрировать свой транспорт жители Артёма смогут по следующим адресам:

Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 148;

Уссурийск, Тургенева, 152;

Находка, Пограничная, 100;

Партизанск, Ленинская, 27а;

Большой Камень, Андреевская, 4;

Арсеньев, Заводская, 5;

Дальнегорск, 50 лет Октября, 103;

Спасск-Дальний, Кустовиновская, 18;

Дальнереченск, Дальнереченская, 60;

Лесозаводск, Пушкинская, 35в.

Все отделения работают с понедельника по пятницу с 8 утра до 17 часов вечера. Обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00.

Побегать придётся и желающим сдать экзамен в ГИБДД для получения водительского удостоверения. Теорию им придётся сдавать во Владивостоке, по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 148. «Вождение» у них будут принимать в Артёме, а вот за правами им снова придётся ехать в приморскую столицу.