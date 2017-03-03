В одном из городов Приморья перестанут выдавать автомобильные права

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Зарегистрировать машину там тоже не получится
|Фото: pikabu.ru
В приморском Артёме закрываются регистрационное и экзаменационное отделения ГИБДД, сообщает РИА «Восток-Медиа». Теперь, чтобы зарегистрировать свою машину или сдать экзамен на права, горожанам придётся уезжать в край.
Уже 4 марта в Артёме прекратят свою работу два отделения дорожной инспекции. Речь идёт о городском отделении по регистрации авто (МОРАС) и экзаменационного отделения (МЭО). Теперь городским автолюбителям придётся получать эти услуги в других городах Приморья. Так, зарегистрировать свой транспорт жители Артёма смогут по следующим адресам:
Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 148;
Уссурийск, Тургенева, 152;
Находка, Пограничная, 100;
Партизанск, Ленинская, 27а;
Большой Камень, Андреевская, 4;
Арсеньев, Заводская, 5;
Дальнегорск, 50 лет Октября, 103;
Спасск-Дальний, Кустовиновская, 18;
Дальнереченск, Дальнереченская, 60;
Лесозаводск, Пушкинская, 35в.
Все отделения работают с понедельника по пятницу с 8 утра до 17 часов вечера. Обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00.
Побегать придётся и желающим сдать экзамен в ГИБДД для получения водительского удостоверения. Теорию им придётся сдавать во Владивостоке, по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 148. «Вождение» у них будут принимать в Артёме, а вот за правами им снова придётся ехать в приморскую столицу.