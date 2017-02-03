Приморца замучила совесть из-за убийства подростка

Целых три года потребовалось приморским следователям, чтобы раскрыть убийство юной жительницы города Большой Камень. Подозреваемого в преступлении замучила совесть, и он во всём признался стражам порядка.

Приморские следователи смогли раскрыть убийство 16-летней девушки из Большого Камня. Она пропала без вести в июле 2013 года и, как выяснилось сейчас, - навсегда. Вот что рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя краевого следственного управления СК РФ Аврора Римская: «Подозреваемый – знакомый жертвы, 1984 года рождения. Сейчас он сидит за кражу. Именно в месте заключения рассказал о содеянном. Его сильно мучила совесть, человек действительно страдал. И когда подозреваемого спросили о пропавшей девушке, он как на духу всё рассказал».

По данным следствия, 18 июля 2013 года фигурант дела заманил свою жертву в гараж на окраине города. Там злоумышленник ударил девушку куском арматуры, а затем задушил. Мотивом для убийства стали неприязненные отношения с потерпевшей. Ему удалось избавиться от тела, захоронить останки. Свои показания парень подтвердил в ходе проверки показаний на месте. Также подозреваемый указал, где именно спрятал останки. В настоящее время их забрали на экспертизу.

Следователи собирают последние доказательства по делу. В скором времени уголовнику официально предъявят ещё одно обвинение.