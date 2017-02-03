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Во Владивостоке исчезают контейнеры для пластиковых отходов

Во Владивостоке исчезают контейнеры для пластиковых отходов
Горожане не могут понять, в чём же дело
6 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", vlc.ru

В одном из районов Владивостока после Нового года исчезли все контейнеры для сбора пластиковых отходов. Ранее об их установке информировала администрация города.

В редакцию РИА «Восток-Медиа» обратился горожанин, который живёт в доме на Давыдова, 28 во Владивостоке. Он рассказал, что после Нового года исчезли все контейнеры для сбора пластиковых бутылок: «Их было много – на Давыдова, 28 и 28в, на Русской 53 и 58, возле каждой мусорки в нашем районе. Они стояли несколько месяцев, люди привыкли ими пользоваться». 

В прошлом году контейнеры для пластика на Давыдова и Русской установила компания «Ноль отходов» совместно с администрацией Владивостока. Тогда власти заявляли о реализации экологического проекта «Возьми пластик в оборот». Теперь пластикоприёмников и след простыл. Контейнеры с улицы Давыдова (и не только оттуда) действительно исчезли в неизвестном направлении.


 

«Раньше они везде стояли, сбоку от контейнеров, - рассказал корреспонденту агентства местный житель Василий Евгеньевич.  – В том году появились. Ну люди туда вроде бы относили бутылки пластиковые. Всегда полные стояли. А несколько недель назад их убрали со всего района. Почему, я не знаю. Наверное, так захотели». 


 

 

Причину таинственного исчезновения мусорных контейнеров смогли объяснить в ООО «Управляющая компания Советского района», которая обслуживает местные дома. Как рассказала заместитель генерального директора Татьяна Тютерева, компания «Ноль отходов» временно ушла с рынка. «Мы в июле-августе 2016-го начали с ними работать. Они выставили 10 железных сеток для сбора пластиковой тары. Компания работала очень хорошо, к тому же – бесплатно. За установку контейнеров и вывоз пластика они не брали денег. Но, к сожалению, в декабре они перестали работать в этой сфере», - пояснила собеседница.

По словам Тютеревой, жильцы микрорайона проявили высокую ответственность – они сразу начали раздельно выбрасывать мусор. Более того, имеющихся пластикоприёмников стало не хватать, и их число пришлось увеличивать. В планах «управляйки» было расширение сети подобных мусорок, но теперь планы пришлось подкорректировать.


 

Впрочем, как оказалось, ООО «Ноль отходов» никуда не делось. Как объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» представитель компании, сейчас им приходится менять схему своего бизнеса. На время этих пертурбаций контейнеры и убрали. «Вообще, этот проект с модулями для пластиковых отходов – пилотный. Но сейчас мы столкнулись с некоторыми коммерческими трудностями. Нам приходится менять логистику, клиентов, искать новые места, куда отправлять этот пластик. В Приморье его не перерабатывают, мы отправляли отходы в Хабаровск, оттуда – дальше, на запад России, в Самару, Петербург, Москву», - пояснил работник компании. По его словам, когда закончатся все переговоры, и удастся наладить новые бизнес-схемы, они вернут контейнеры на место. Тем более, что жители Владивостока оказались готовы к раздельному сбору мусора и активно пользовались пластикоприёмниками.

 
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