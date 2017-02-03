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Во Владивостоке готовится масштабная автомобильная акция

Во Владивостоке готовится масштабная автомобильная акция
Поместиться смогут не все
только что
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Автомобилисты Владивостока выстроят сердце из машин. Акция, приуроченная ко Дню всех Влюблённых, пройдёт через неделю, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В следующую субботу, 11 февраля, на территории туристко-рекреационного кластера «Приморское кольцо» пройдёт флешмоб #Автосердце2017. Перед Днём всех влюблённых на «Примринге» соберутся все, уверены организаторы, кто испытывает это трепетное чувство к автомобилю и родному городу.

Авторы идеи хотят собрать машины разных марок и расцветок в форме большого сердца и зажечь его габаритными огнями. «Каждый автолюбитель, независимо от стажа вождения, возраста и пола сможет почувствовать себя частью единого сообщества тех, кто просто любит автомобили», - считают организаторы.

В 16:00 участники начнут по очереди заезжать на трассу. В нужное место на ринге автомобилистов расставят комиссары. Всего на площадке смогут поместиться до 140 автомобилей. При этом на данный момент организаторы приняли уже 100 заявок.

Желающим присоединиться необходимо отправить контактные данные (имя, номер телефона, марку и модель автомобиля, госномер) на почту press@drom.ru. В ответ зарегистрированные владивостокцы получат подтверждение на участие и схему #Автосердце. Те, кто не успеет или не захочет оказаться в центре событий, сможет просто посмотреть на происходящее со стороны.

Подобные автомобильные акции и флешмобы – не редкость для Приморья. Особенно активны в этом направлении жители Находки. Как правило, активисты устраивают мероприятия в честь каких-либо праздников. Так, например, в прошлом году на Международный женский день в крае прошло сразу несколько акций - представители автоклубов подарили прекрасной половине населения лабутены и цветы из машин. Также автомобилисты Находки лепили на Новый год из автомобилей снеговика, в преддверии Дня святого Валентина составили из машин сердце, а в честь Дня защитника Отечества строили автомобильную звезду

 
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