Выходные во Владивостоке: презентация книги и ледовый мотокросс

Самыми яркими событиями выходных во Владивостоке станут ледовый забег, мотокросс по замёрзшему озеру и презентация книги местного журналиста, писателя Василия Авченко. Кроме этого, в городе запланирована широкая культурная программа для детей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

4 февраля, в субботу, в 8:30 любители спорта соберутся на забег по льду. Организаторы встретят всех желающих на съезде с 14-й улицы к реке Седанка. В этот день каждый, кто придёт на забег, получит именную скидку на ледовый полумарафон Vladivostok ice run.

Ровно в 10:00 в комплексе «Олимпиец» пройдёт чемпионат Приморского края по ММА. В турнире будут участвовать универсальные бойцы, владеющие различными видами единоборств. Чуть позже, в 10:30, на озере Юность во Владивостоке состоится мотокросс на льду. Ожидается, что участниками гонок станут около 80 человек. Вначале запланированы тренировочные заезды, а уже после этого – основные.

В 11:00 всех желающих приглашают на ежегодный открытый чемпионат центра отдыха «Комета» по горнолыжному спорту. Участников разделят на несколько категорий: юноши 12-15 лет, девушки 12-15 лет, мужчины- портсмены, женщины-спортсмены, мужчины-любители, женщины-любители и ветераны.

Артисты Приморской краевой филармонии представят детскую музыкальную программу «Про Дуню-ленивицу и волшебника Оxа» ровно в полдень.

В 16:00 в книжном магазине, расположенном на 3-м этаже «Малого ГУМа», журналист и писатель Василий Авченко презентует свою новую книгу «Фадеев». В это же время директор Московского государственного музея Владимира Маяковского Алексей Лобов расскажет об издательской деятельности музея и покажет книжные новинки и современные музейные каталоги в библиотеке «Бук» на Светланской.

Гости Приморской сцены Мариинского театра в 17:00 увидят оперу «Волшебная флейта», а в 18:30 в краевом драматическом театре молодёжи представят комедию в двух действиях по пьесе Шизгала «Любоff».

В воскресенье, 5-го числа, в 10 часов на Фанзаводе, 18 состоится финал игр дворового турнира по хоккею на кубок главы Владивостока.

Во дворце спорта «Юность» в 11:00 пройдёт открытое первенство Владивостока по самбо.

В 12:00 в городе намечено сразу несколько развлекательных мероприятий для детей. Среди них детская музыкальная программа «Гуси-лебеди» в филармонии и спектакль «Машенька и медведь» в театре кукол.

Ближе к вечеру, в 17:00, в приморской Мариинке начнётся балет «Жар-птица». Ещё через полтора часа труппа академического театра имени Максима Горького покажет постановку «№ 13, или Безумная ночь» по пьесе драматурга Рея Куни. В малом зале филармонии в 18:30 гостям представят программу «И снова здравствуйте!». На сцену выйдут эстрадно-вокальный дуэт Натали Коршиковой и Константина Мищенко, вокалист Дмитрий Сабитов, лауреат всероссийского конкурса Александр Пстыга, лауреат всероссийского конкурса Ольга Долгополова и заслуженный артист РФ Валерий Сергеев.