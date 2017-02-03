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Владивостокцев набирают в бесплатную школу волонтёров

Владивостокцев набирают в бесплатную школу волонтёров
Заявку на обучение можно оставить ещё в течение недели
8 минут назад
Наука и образование | Приморский край
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Фото: mrc-vlad.ru

В приморской столице завершается набор в бесплатную школу волонтёров. Заявку на обучение можно оставить ещё в течение недели, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы администрации Владивостока, записаться на бесплатное обучение в школу волонтёров могут юноши и девушки от 14 до 30 лет. Набор проходит до 10 февраля.

Молодёжный ресурсный центр проведёт школу волонтёров с 20 февраля по 18 марта. Учащиеся не только заслушают лекции, но и выполнят практические задания. Это позволит лучше усвоить материал. После окончания обучения каждый выпускник получит сертификат, подтверждающий прохождение курсов и дающий возможность работать на городских и региональных мероприятиях.

Преподавать и делиться опытом будут волонтёры, работавшие на олимпийских и паралимпийских играх в 2014 году в Сочи, а также на крупных международных мероприятиях во Владивостоке.

По словам директора молодёжного ресурсного центра Андрея Волкова, молодёжь узнает об истории, целях, задачах добровольческого движения, приобретёт практические навыки волонтёрства. «Кроме того, здесь молодые владивостокцы научатся организовывать мероприятия, быть ответственными за свои поступки, найдут единомышленников и друзей», – уверен организатор.

Занятия пройдут на базе молодёжного клуба «Антресоль» на Океанском проспекте, 99-76. Скачать бланк заявки участники могут на сайте МРЦ: mrc-vlad.ru. Оформленную заявку необходимо отправить на электронную почту: skrobova.ksenia@yandex.ru.

 
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