Стало известно, будут ли увольнять приморских работников МЧС

Сегодня пятница, 03 февраля 2017 года, 16:18
В поезде Хабаровск — Комсомольск появилось по розетке на пассажира
В поезде Хабаровск — Комсомольск появилось по розетке на пассажира
В Приморье судебный пристав спас из огня алиментщиков
В Приморье судебный пристав спас из огня алиментщиков
Хабаровский край рискует остаться без местной рыбы
Хабаровский край рискует остаться без местной рыбы
Женщина родила в поезде Москва − Владивосток
Женщина родила в поезде Москва − Владивосток
"Одержимые демоном" хабаровчане злятся на автобус-церковь
"Одержимые демоном" хабаровчане злятся на автобус-церковь
Регионы:


Популярное
вчера, 19:40
На спасение тонущего в Приморье "Еруслана" требуются миллионы рублей
вчера, 17:01
Угольные терминалы в Находке: пыль есть, виноватых - нет
сегодня, 09:04
Трутнев: нас удивила ситуация с "гектаром" в Приморье
вчера, 20:40
Дальневосточный региональный центр МЧС России подлежит ликвидации
сегодня, 00:29
Владимир Путин уволил главу Дальневосточного центра МЧС
вчера, 18:03
Во Владивостоке расселили 26 аварийных бараков
сегодня, 07:21
Часть Владивостока в пятницу останется без света
сегодня, 02:17
Данила Козловский заинтриговал приморцев
вчера, 17:15
В Хабаровске назначили нового начальника городской полиции
сегодня, 12:48
Общественные активисты обвинили мэрию Владивостока в госизмене

Обсуждаемое
вчера, 19:40
16

На спасение тонущего в Приморье "Еруслана" требуются миллионы рублей
вчера, 17:01
12

Угольные терминалы в Находке: пыль есть, виноватых - нет
сегодня, 12:48
7

Общественные активисты обвинили мэрию Владивостока в госизмене
вчера, 18:03
6

Во Владивостоке расселили 26 аварийных бараков
сегодня, 02:17
5

Данила Козловский заинтриговал приморцев
сегодня, 09:04
4

Трутнев: нас удивила ситуация с "гектаром" в Приморье
сегодня, 14:26
2

Женщина родила в поезде Москва − Владивосток
вчера, 17:15
2

В Хабаровске назначили нового начальника городской полиции
вчера, 17:47
2

Приморский силач научит школьников двигать автобусы
вчера, 18:00
2

В Хабаровске на остановках оборудуют ещё десять автоинформаторов
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева 30.01.2017
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1007



Система Orphus

Стало известно, будут ли увольнять приморских работников МЧС

Стало известно, будут ли увольнять приморских работников МЧС
Спасательное ведомство активно реформируют
6 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: v-kurse.ru

Ликвидация Дальневосточного регионального центра МЧС никак не отразится на приморском управлении ведомства. Краевым спасателям не стоит беспокоиться о возможных сокращениях, сообщает РИА «Восток-Медиа».

С 1 февраля Дальневосточный региональный центр МЧС прекратил своё существование. Теперь все его подразделения перешли в подчинение такого же Сибирского центра. В развитии событий сразу последовала отставка главного дальневосточного спасателя Александра Соловьёва и его первого заместителя. А вот Приморье эти ведомственные пертурбации никак не заденут. Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник пресс-службы краевого управления МЧС Михаил Исаметов, никаких сокращений в главке не ожидается. «Нас просто переподчинили Сибири, на этом всё. Какие-то сокращения, увольнения – это всё касается окружных и федеральных структур. На работе краевых управлений этот процесс никак не отразится», - пояснил собеседник.

Теперь Сибирский региональный центр МЧС России контролирует 75 процентов территории России. Он отвечает за безопасность жизни населения 27 субъектов: 12 сибирских, 6 уральских и 9 дальневосточных. Известно, что сотрудники подразделений МЧС в ДФО уже начали получать уведомления об увольнении. При этом Сибирский центр ведомства официально заявил, что обеспечит личному составу дальневосточных подразделений выполнение всех социальных обязательств.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru