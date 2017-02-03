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Завтра в Приморье стартует декада по борьбе с онкозаболеваниями

Завтра в Приморье стартует декада по борьбе с онкозаболеваниями
По всему краю пройдут лекции о профилактике рака
22 минуты назад
Общество | Приморский край
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Фото: Discover24.ru

4 февраля в Приморье начнётся декада борьбы с онкозаболеваниями. Медицинские учреждения подготовили циклы мероприятий, направленных на профилактику и раннее выявление раковых заболеваний.  В разных городах и районах Приморья врачи проведут лекции о том, как предупредить развитие рака и что делать, если опасный диагноз настиг человека.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, с 4 по 15 февраля в лечебных учреждениях края будут проходить профилактические мероприятия и акции, скрининговые исследования, а также работать «Школы здоровья».

Во владивостокской поликлинике № 3 по адресу: Луговая, 55 в эти дни будут проводить обследования по профилактике онкопатологии. Как сообщил главный врач поликлиники Вадим Олейник, в течение двух недель все желающие могут пройти исследования онкомаркеров крови — женщины старше 35 лет и мужчины старше 45 таким образом проверят свои репродуктивные органы на предмет злокачественных новообразований.

В рамках Всемирного дня борьбы против рака с 1 по 9 февраля в поликлинике № 9 Владивостока также проводится акция по раннему выявлению предраковых состояний и онкологических заболеваний. В неё входят маммография, флюорография, PSA-тест для мужчин старше 40 лет и исследование крови на онкомаркеры. Заместитель главного врача Наталья Бурдуковская подчеркнула, что в акции будут участвовать терапевты, хирурги, стоматологи, уролог, дерматолог, фельдшер доврачебного кабинета.

«Школы здоровья» будут работать для жителей в Спасском районе и Уссурийске. Пациенты, ожидающие приёма врача, могут прослушать радиолекции о злокачественных образованиях и профилактике их возникновения. Также пациентам предложат поучаствовать в анкетировании «Что вы знаете об онкозаболеваниях?»

По словам директора краевого департамента здравоохранения Андрея Кузьмина, в Приморье каждый год выявляется около 10 тысяч онкозаболеваний. Помочь сохранить здоровье жителям края помогают государственные программы — диспансеризация и профилактический осмотр. Принять участие в них граждане могут совершенно бесплатно.

 
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