В Приморье судебный пристав спас из огня алиментщиков

Приморский судебный пристав спас трёх взрослых и ребёнка, находясь на службе. Его спасёнными оказались две алиментщицы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Судебный пристав из Яковлевского района Приморского края Михаил Удовенко предотвратил пожар в доме. В то время в здании находились трое взрослых людей и грудной ребёнок. 26 января этого года Михаил вместе с водителем Александром Ореховым выехали в село Варфоломеевка, где искали двух сестёр-алиментщиц.

«Обе женщины должны были выплачивать деньги своим детям, однако от материального обеспечения своих чад гражданка А. и гражданка Б. сами себя освободили», - говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы управления судебных приставов по Приморскому краю.

Чтобы избежать ответственности за неуплату алиментов, сёстры несколько раз меняли место жительства. На этот раз женщины выбрали старую деревянную постройку.

Кроме самих алиментщиц, в доме находились мужчина и грудной ребёнок. Во время разговора с должницами Михаил Удовенко почувствовал запах дыма. После этого с потолка рухнул кусок штукатурки. Выбежав на улицу, пристав увидел, что дым идёт не из печной трубы, а из-под самой крыши. Выяснилось, что между крышей и трубой загорелось перекрытие, и огонь начал распространяться по всей кровле.

Михаилу удалось вывести людей из дома без угрозы для жизни. Огонь ликвидировали с помощью воды и огнетушителя.





Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в начале года сотрудник ФСБ прапорщик Алексей Пузанов спас из горящего детского сада нескольких человек. Сначала он вытащил из здания детей, а потом и задыхавшуюся от дыма воспитательницу. 9 января на торжественном собрании начальник пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Николай Гусев поблагодарил своего подчинённого за самоотверженный поступок и вручил в подарок именные часы. Также он подчеркнул, что Алексей Пузанов будет представлен к государственной награде – медали «За спасение погибавших».