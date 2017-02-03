Приморских заключённых оставили без телефонов и бражки

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний поделились очередными историями о запрещённых предметах, которые друзья и родные заключённых пытаются передать в неволю. По всей видимости, обитателям следственных изоляторов и колоний чаще всего требуются средства связи и алкоголь.

В пресс-службе ГУФСИН по Приморскому краю рассказали о запрещённых предметах, которые приморцы пытались передать заключённым в январе. Стражам порядка удалось задержать семерых нарушителей. Они либо пытались пронести незаконные предметы вместе с передачами, либо просто перебрасывали «гостинцы» через ограду исправительного учреждения. Основную часть находок составили различные средства связи – это 4 сотовых телефона, флеш-карты, гарнитура для мобильного, сим-карта и usb-модем. Помимо этого, работники исправительных учреждений изъяли два литра алкогольных напитков. Ещё одной находкой стали дрожжи, спрятанные в пакетах с какао. Дрожжи в местах лишения свободы используют для изготовления бражки.

Всех семерых приморцев, задержанных за тюремную «запрещёнку», привлекли к административной ответственности.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что ещё пытаются пронести в места лишения свободы ушлые приморцы. Чаще всего в тюрьмы пытаются пронести наркотики. Гашишное масло, героин и другие «вещества» находили в зубной пасте, конфетах, сливочном масле, карамели, сигаретах. Также один приморец провозил наркотики внутри булки хлеба. Впрочем, не все заключённые нуждаются в наркотиках, чтобы чувствовать себя хорошо. Некоторым для комфортного «сидения» достаточно нескольких книг Пушкина и Высоцкого.