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В "Артэтаже" открывается выставка фотографа Александра Хитрова

В "Артэтаже" открывается выставка фотографа Александра Хитрова
"Город зимой" - серия зарисовок о Владивостоке в студёную зимнюю пору
27 минут назад
Культура | Приморский край
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Фото: Александр Хитров

Сегодня в музее «Артэтаж» откроется фотовыставка одного из самых продуктивных репортажных фотографов и блогеров Владивостока Александра Хитрова. Её название «Город зимой» просто и прямо сообщает зрителям, что они увидят на выставке. Экспозиция будет открыта для посещения ровно три недели — до 24 февраля.

«Фото все у него замечательные и выглядят отпечатанными много лучше, чем на мониторе, — считает директор «Артэтажа» Александр Городний. — Проходных снимков нет, всё сделано от души, творческий подход! И всё это лучше ощущаешь, стоя перед снимком. Экспозиция в сторону оптимизма нашенского!»

В творческой биографии Александра Хитрова это — уже третья персональная выставка. В 2014 году музей современного искусства «Артэтаж», находившийся ещё рядом с фуникулёром, организовал его первую персоналку «Неформат». В 2016 году галерея «Арка» представила результат путешествий фотографа по приморской глубинке — проект «Кантри Клаб». С прошлого года Александр ведёт собственный сайт, где публикует отчёты о своих командировках и путешествиях. Он сотрудничает с изданиями «Русский репортёр» и Associated Press, является членом Союза журналистов России и Русского географического общества. Многим приморцам хорошо известны серии фотографий Хитрова «Заповедная Россия», «Человеки», «Новый-старый Владивосток», «Большое Северное Путешествие», «Уходящее Приморье». Его снимки всегда щедро дарят зрителям местный колорит – то, что отражает самые яркие особенности территории и её жителей. На выставке «Город зимой» посетители мгновенно узнают Владивосток по множеству примет – бодро торчащим «дворникам» на лобовых стёклах машин в снегопад, мужественным пешеходам в сугробах, романтическим фонарям на Набережной. Многие из подмеченных глазом фотографа моментов ещё не раз могут повториться в последний зимний месяц.    

 

 

 

 

 
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