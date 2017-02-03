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Женщина родила в поезде Москва − Владивосток

Женщина родила в поезде Москва − Владивосток
Она станет обладательницей первого в России свидетельства "о рождении в пути следования"
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Приморские проводники приняли роды прямо в поезде, следовавшем из Москвы во Владивосток. Женщина из Иркутска стала мамой девочки в Новосибирской области, недалеко от станции Барабинск. Она станет первой в России обладательницей свидетельства «о рождении в пути следования», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Всё произошло рано утром 22 января. Поезд № 99100 следовал из Москвы во Владивосток. В пути к начальнику, Владимиру Сикорскому, обратились проводницы и сообщили, что у одной из пассажирок отошли воды. Экипаж по громкой связи объявил -  женщине требуется помощь. Как оказалось, в одном из вагонов ехала детская группа, в составе которой была врач. Она согласилась помочь роженице: можно сказать, руководила процессом. Также отличились две проводницы - Ирина Король и Виктория Антонова.

Владимир Сикорский
 
«Пассажирка ехала в плацкартном вагоне, проводники уступили ей своё купе для удобства. Я в это время вызвал скорую помощь. Женщина благополучно родила девочку рано утром 22 января недалеко от станции Барабинск в Новосибирской области. По прибытии на станцию её уже ждала бригада врачей, откуда счастливую маму и малышку увезли в больницу. Нам стало известно, что в больнице на станции она пробыла три дня и 25 января выехала в Иркутск», - рассказал Владимир Сикорский.

Он отметил, что за 22 года работы начальником поезда подобная ситуация с ним и его подчинёнными случилась впервые. Однако никто не растерялся, и все уверенно выполнили свои должностные обязанности.

«У меня в бригаде 20 женщин. Некоторые уже рожали, всё равно опыт есть. Всё прошло в достаточно спокойной обстановке. Мои проводницы как женщины отнеслись к случившемуся вполне естественно. Не думаю, что у них был шок. Да и после всего они не были напуганы», - добавил начальник поезда.

Главная героиня этой истории выехала из Москвы и на момент схваток должна была провести в пути ещё два дня. Поэтому, считает начальник поезда, вряд ли она предполагала, что подобное может произойти прямо в поезде. В дорогу будущая мать отправилась с ещё одним ребёнком – мальчиком 8-9 лет. Проводниц, помогавших при родах, руководство РЖД обязалось поощрить.

Как рассказала и. о. заместителя начальника отдела по управлению персоналом и социального развития депо Елена Закорюкина, подобные случаи не единичны на всей сети железных дорог. В связи с этим руководство федеральной пассажирской компании с 2017 года приняло решение  о выдаче свидетельства о рождении в пути следования.

«Эти свидетельства будут заполнять начальники пассажирских поездов. Обладательницей первого в истории России такого документа станет как раз роженица из Иркутска, которой помогли приморские проводницы. В скором времени ей его передадут. Конечно, это чисто символический знак и он будет носить чисто неформальный характер», - отметила Закорюкина.

Примечательно, что и этот случай в истории приморских проводников – не первый. В 2013 году проводники пассажирского вагонного депо Владивосток также оказали помощь  роженице в пути.

Интересно то, что дежурных врачей в поездах нет – помочь откликаются пассажиры-медики. Кстати, в московском депо есть учебный центр и соответствующий тренажёр, который помогает в процессе обучения пройти курсы родовспоможения. В Приморье таких курсов сотрудники железных дорог не проходят. 


 

 

 

 
 
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